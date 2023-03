Ministerul Sănătății a anunțat joi, 2 martie, că a organizat în ultimele săptămâni, „activități de prevenire a corupției pentru angajații din sistemul sanitar”. „Solicitarea sau oferirea de bani, bunuri sau alte foloase pentru un act medical constituie o faptă de natură penală”, a subliniat Ministerul Sănătății.

Informațiile pe această temă sunt contradictorii. Pe de-o parte, autoritățile fac publice informații despre medici care condiționează actul medical de primirea unor sume de bani. Pe de altă parte, unii români descriu experiențele trăite în spitalele de stat și mărturisesc că au fost bine tratați fără să fi oferit nimic personalului medical.

În aceste condiții, cei care se pregătesc să interneze pe cineva apropiat sunt derutați și nu știu dacă trebuie să pregătească sau nu bani pentru a se asigura că cei dragi vor fi bine îngrijiți.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online.

"Încerc să fiu scurt. Soția mea urmează să aibă o intervenție chirurgicală într-un spital de stat săptămâna viitoare. Am discutat cu doctorul, un domn care din primele discuții mi s-a părut foarte ok, deloc arogant, cum am mai văzut de altfel.

Aici s-a deschis subiectul de șpagă: familia insistă "că trebuie să dai ceva la doctor" în timp ce noi spunem că nu trebuie, că de aceea are salariu. Eu muncesc pe salariu, nu vine nimeni cu plicul la mine când primesc un task nou. Aparent părinții (ai mei cel puțin) au dat de fiecare dată "o atenție" când au avut nevoie de servicii medicale, deși nu li s-a cerut niciodată.

Am dat săptămâna trecută 20 de lei curierului care m-a ajutat să duc o masă mare și grea până la etajul 1, pentru că deși nu era obligat, a fost super de treabă, las de obicei 10% bacșiș la restaurant dacă servirea a fost bună, dar nu văd de ce aș da șpagă la doctor.

Urmează întrebarea roșie: Ați dat șpagă la medici?", a întrebat acesta pe Reddit.

Răspunsurile medicilor

Câțiva dintre cei care au răspuns la întrebare sunt medici. Toți îl asigură pe autorul postării că nu este cazul să ofere șpagă.

"Medic fiind, încurajez pe toată lumea să nu dea șpagă de niciun fel. Nu am luat și nici nu o să iau șpagă vreodată și cine ia șpagă e un jeg."

"Eu sunt medic și te încurajez să nu oferi șpagă, dacă dai de cineva cinstit, vei fi refuzat iar dacă insiști posibil să și jignești. Cei care rămânem în sistem acum o facem din plăcere, salariul este decent pentru un trai normal și ne primim satisfacțiile exact din operațiile care ne ies la pacienți cooperanți și cumsecade."

"Eu sunt medic. Nu am dat nimic nimănui, nici nu am pretins, nici nu am primit. Recomand să faci la fel. Nu dai niciun ban."

"Idem. Eu sunt tânăr medic pe specialitate nechirurgicală (am experiență de 1 an și pe cele chirurgicale) și tot nu încurajez să vină cu șpagă. Refuz politicos prima sau a două oară, iar dacă e insistent mă supăr grav. Nici nu îl dau afară. Îl las să îndure ce vine înspre el/ea. O energie de tip Vadim Tudor, dar la jumate din intensitate.

Când refuz, uneori văd că le da cu virgulă și îmi mulțumesc, de parcă eu le-am dat lor banii. Eu le spun că nici nu erau ai mei. Atunci se trezesc că de fapt aveau nevoie de ei, dar acționau că "așa e bine, așa se face, dacă nu, nu te bagă în seama sau nu te tratează corect".

Mai aud de genul: "Dar sunteți așa de drăguț".

"Da, sunt, dar nu pentru acest lucru."

Răsplata o primim altfel și din alte surse. Împăcarea de sine e cel mai bun lucru."

"Eu sunt medic. Nu am dat nimic nimănui, nici nu am pretins, nici nu am primit. Recomand sa faci la fel. Nu dai niciun ban.

Atenție! Spitalele nu prea au multe dotări. Cu câteva zile înainte de operație mergi la medic și cere ce medicamente îi trebuie pentru operație. Să-ți dea rețeta și le iei de la farmacie. Unele spitale nu au nici antibiotice, nici mănuși. E ilegal să le iei în timpul internării, de aceea trebuie înainte, iar farmaciile aduc comandă în vreo 2-3 zile. Întreabă inclusiv de sondă urinară, și cere să fie schimbată zilnic (dacă e cazul), că altfel asistentele fac economie."

"Dacă vrei să faci o faptă bună, cumpără un meniul zilei unui sărman de pe stradă, eu așa îmi îndrumam pacienții să mai facă atunci când erau chiar insistenți."

"Eu, ca medic, zic să nu dați. Știind ce colegi am, poate ar fi prevăzător să aveți bani disponibili pentru așa ceva dar să nu deschideți subiectul și să nu încercați voi. Din fericire încă n-am întâlnit chirurgi care să facă prostii medicale pentru că nu au primit bani. Să refuze internarea sau să nu fie o bombonică atunci când va vede, da, dar astea nu prea pun sănătatea pacientului în pericol (în cazul unei intervenții elective, programate, cum pare a fi aici), chiar dacă moral e dizgrațios.

După externare ar trebui să primiți un link prin sms cu un chestionar de satisfacție care include întrebări legate de șpăgi și dacă vreți să fiți contactați de procurori. Și evident puteți găsi ușor numerele de telefon de la dna. Degeaba ne plângem de șpăgi dacă nu încercăm să rezolvăm problema."

"De ce toată lumea continuă să dea șpăgi?"

"Și de ce toată lumea care trece prin spitale de stat continuă să dea șpăgi care sunt primite fără niciun resentiment? Unde se rupe filmul? Că pe de o parte sunt doctorii tineri care zic tare și răspicat că ei nu iau șpăgi, pe de altă sunt oamenii care ajung în spital și n-au de ales decât să dea șpagă. Poate că e un conflict intergenerațional, dar sigur există totuși fie un transfer de la vechiul sistem la cei tineri, fie există o validare tacită a practicilor vechi."

"Pacient fiind, încurajez să dai șpagă dacă ți se cere și vrei să scapi cu viață. Pentru cei a căror viață nu a atârnat de sistemul de sănătate românesc le e ușor să spună să nu dai șpagă deloc. De asemenea am întâlnit și un singur chirurg că în Vest. În rest doar "academicieni ai banului"."

"Eu am avut certuri serioase în familie când am născut la stat. Mama mi-a spus că cine știe, poate mă lasă să mor dacă nu le dau șpagă. La modul ăsta sunt oamenii. Nu am dat, nu am murit."

"Nu mi-a cerut nimeni, nimic"

"Anul trecut m-am operat, nu mi-a cerut nimeni nimic, nu am dat nimănui nimic, totul a decurs super ok."

"Cât timp pacienții vor să dea, medicii pot consideră că sunt proști dacă refuză."

"Șpagă nu e necesară decât dacă se cere, nu îți pune nimeni mai puține copci că nu ai dat nimic. Problema e că fiecare spital e diferit, în București sunt multe spitale unde nu prea se mai practică șpagă. Dacă vrei să îi dai ceva doctorului cadou îi dai la externare sau la prima consultație după operație."

