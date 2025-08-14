Efecte nocive ale AI asupra medicilor care o folosesc. Își pierd o mare parte din abilități. Cât de mult le scade performanța STUDIU

Revista medicală The Lancet a publicat rezultatele unui studiu ce arată o scădere a eficienței medicilor în depistarea cancerului de colon după folosirea instrumentelor de inteligență artificială (IA).

Studiul a fost desfășurat în 4 centre endoscopice din Polonia pe parcursul a șase luni: trei luni înainte de introducerea IA și trei luni după, potrivit mezha.media.

Imediat după integrarea IA, colonoscopiile au fost repartizate aleatoriu, cu utilizarea IA sau fără aceasta. Astfel, s-a observat că medicii care efectuau procedurile fără ajutorul inteligenței artificiale, după perioada de utilizare a acesteia, au obținut rezultate cu 20% mai slabe comparativ cu nivelul dinaintea implementării tehnologiei.

La cercetare au participat 19 medici cu experiență, fiecare având la activ peste 2.000 de colonoscopii realizate.

Potrivit autorilor studiului, chiar și specialiștii cu înaltă calificare își pot pierde din abilitățile profesionale din cauza dependenței excesive de IA, lucru care ridică și mai multe îngrijorări în privința posibilelor consecințe pentru medicii cu mai puțină experiență.

Chiar dacă inteligența artificială (IA) prezintă rezultate pozitive în diagnosticul medical, mai ales în depistarea bolilor oncologice, studiul atrage atenția asupra riscului de scădere a gândirii critice și a competenței profesionale a specialiștilor.

Ads

Conform Gizmodo, rezultate similare au fost prezentate anterior de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology și Microsoft, care au observat că utilizatorii care se bazează frecvent pe IA analizează mai puțin informațiile pe cont propriu. Astfel, există un risc major ca în viitor, utilizarea excesivă a IA să reducă la oameni capacitatea de analiză logică și de luare a deciziilor.

Potrivit datelor Asociației Medicale Americane, în prezent, aproximativ două treimi dintre medici folosesc deja IA în practica lor.

Ads