O româncă în vârstă de 53 de ani demonstrează că nu e loc de complexe atunci când dorești să-ți împlinești visul. Femeia din Bacău a absolvit Medicina, la o universitate de mare prestigiu.

Mioara Matei e numele femeii care a reușit super-performanța. Aceasta a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" - UMF Iași. Ea a făcut mari sacrificii pentru atingerea țelului pe care l-a stabilit.

Vineri, 26 iulie, a avut loc ceremonia de absolvire a promoției 2024 din cadrul UMF. Mioara Matei a absolvit Facultatea de Medicină, specializarea Asistență Medicală Generală.

O mulțime de drumuri Bacău - Iași

Timp de 34 de ani, Mioara Matei a lucrat ca asistentă, în Bacău. Visul ei a fost să urmeze studiile superioare în domeniul medical. A făcut nenumărate sacrificii în acești ani: cel mai greu i-a fost să facă naveta Bacău - Iași.

„Timp de patru ani, cât am urmat studiile în cadrul UMF Iași, am făcut naveta Bacău-Iași și pot spune că a fost foarte provocator. Vin din generația cu liceu sanitar, ulterior am echivalat cu o postliceală, însă visul meu a fost să fac și o facultate, iar singura pe care o mai puteam face, încât să îmi folosească, a fost Asistență Medicală Generală”, a declarat Mioara Matei, pentru Bună Ziua Iași.

„Mergeam la cursuri după ce terminam tura de noapte"

La ceremonia de absolvire i-au fost alături fiica ei, partenerul acesteia și mama ei, care erau copleșiți de emoții.

„Am făcut eforturi deosebite. Mergeam la cursuri după ce terminam tura de noapte, conduceam câte 130 de kilometri din Bacău până Iași și făceam asta după garda din spital. Uneori, veneam și cu microbuzul, în funcție de cât de obosită eram.

Nu mi-am permis să am restanțe, pentru că mi-ar fi fost foarte greu. La festivitatea de premiere îmi sunt alături fiica mea, în vârstă de 28 de ani, partenerul ei și mama mea, în vârstă de 78 de ani. Sunt foarte mândri de mine, e ceea ce mi-am dorit mereu”, a mai precizat Mioara Matei, plină de emoții și cu lacrimi în ochi.

