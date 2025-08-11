Învățătorii și profesorii sunt obligați prin lege să facă meditații gratuite cu elevii, de cel puțin două ore pe săptămână

Învațătorii și profesorii de gimnaziu trebuie să facă meditații cu elevii FOTO Pixabay

Din anul școlar 2025-2026, învățătorii și profesorii pentru învățământul primar vor avea în mod obligatoriu incluse în norma didactică două ore săptămânale de pregătire remedială, conform unui nou ordin al Ministerului Educației și prevederilor Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Aceasta este prima majorare a normei didactice din 1995 încoace, însă decizia a stârnit controverse din cauza lipsei unei analize publice a fundamentării măsurilor adoptate.

Conform “Art. 4 – „(13) În atribuțiile postului didactic de învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar se includ obligatoriu 2 ore/săptămână de pregătire remedială”.

Modificare adusă prin această lege este prima creștere a normei didactice din 1995 încoace. Atunci, prin Legea Statutului cadrelor didactice, prevăzută de legea învățământului, dar aprobată separat doi ani mai târziu, erau stabilite normele didactice de 18 ore în învățământul preuniversitar, arată EduPedu.ro.

Sursa citată menționează și faptul că Ministerul Educației și Cercetării nu a prezentat nicio analiză a fundamentării măsurilor din legea 141/2025, în afara declarațiilor făcute de ministrul Daniel David în ieșirile sale publice. În schimb, analiza solicitată Institutului de Științe ale Educației de Edupedu.ro a fost cenzurată de ministrul David sub pretextul unui peer review pentru că îi contrazicea cu date și studii argumentele folosite.

Ads