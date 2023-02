O familie cu 3 copii cheltuie pe meditații un salariu în fiecare lună. Profesor: "Nu, nu este timp, vă descurcați fiecare cum puteți acasă"

Părinții care țin la performanțele școlare ale copiilor investesc mulți ani în pregătirea acestora în particular. Nu toți românii își permit astfel de cheltuieli, iar situația se complică atunci când într-o familie sunt mai mulți copii.

Este cazul relatat într-o emisiune pe această temă la Europa FM. Mama a trei copii a mărturisit că alocă un salariu pe lună pentru meditațiile acestora.

Unul dintre copii este la liceu, în clasa a XII-a, iar ceilalți doi în clasa a V-a, respectiv, a VIII-a.

Materiile la care copiii fac meditații

Mama a enumerat materiile la care copiii săi fac pregătire suplimentară și sumele pe care le cheltuie. Totalul ajunge la aproximativ 2.500 de lei pe lună.

„Sunt Cornelia, am trei copii, toți trei merg la meditații. Unul este clasa a XII-a, care se pregătește și pentru facultate, unul este clasa a VIII-a care se pregătește pentru Evaluarea Națională și cel mic este clasa a V-a. Și cel mic face meditații doar la limba străină, doar la engleză.

Ads

"Cu cel mare, pregătindu-se pentru o facultate, avem un profesor care ne-a înaintat un contract și îl plătim pe bază de factură. Îi plătim pentru o ședință 450 de lei, o ședință de trei ore. Face de două ori pe lună chestia asta. Pentru altă ședință, plătim 250 de lei la o altă materie, tot de două ori pe lună.

Plus face pregătire pentru bacalaureat la matematică, unde plătește 70 de lei de patru ori pe lună.

Cu cea mijlocie – Matematică și Română – pe săptămână 130 de lei înmulțit cu patru, socotiți dumneavoastră. (…) Eu mă gândesc la părinții care nu își permit. Adică noi trăim la oraș, ne permitem, avem salarii, pot să zic că un salariu merge pe meditații."

De ce este nevoie de meditații

"Cel mare, pregătindu-se pentru facultate, profesorii de la școală nu reușesc să pregătească la nivelul la care se cere la facultate. La admitere, clar nu ar avea nicio șansă dacă nu ar face meditație. În plus, nu zic că nu ar fi capabil să și învețe, este foarte capabil, este inteligent, dar totuși, pentru nivelul la care se solicită cunoștințele are nevoie de ajutor din partea unui profesor care să-l pregătească, „uite așa-i bine să te pregătești, așa este bine să abordezi problemele respective” – pentru asta am apelat la meditații, pentru pregătirea la facultate.

Ads

Pentru Bacalaureat, când a intrat în clasa a IX-a i-am zis că nu o să-i dau nicio oră până în clasa a XI-a, dar totuși la Matematică a simțit nevoia. „Mama, am nevoie de pregătire la Matematică, fiindcă voi da Bacalaureat din Matematică” și atunci noi nu am refuzat chestia asta. Am zis că o să-l ajute.

Iar la cea mijlocie, din păcate, este, pot să zic, praf la Matematică. Din clasele mici nu a făcut față. Are un alt nivel de înțelegere și are nevoie de susținere. Nivelul la care se lucrează la clasă, din punctul acesta de vedere, deși am solicitat expres profesorului să se ocupe și de copiii de nivel mai sub nota 6-7, mi s-a spus „nu, nu este timp, vă descurcați fiecare cum puteți acasă”. Și atunci eu ce să fac? Eu nu pot să îmi las copilul să se prezinte la Evaluare…

Sincer, sunt într-o situație în care eu, ca părinte, sunt disperată pentru că Matematica îi va tăia șansa de a ajunge, poate, într-un liceu unde își dorește. (La un) profil ceva uman/filologie sau științe sociale și din cauza Matematicii nu va ajunge și poate va ajunge la un liceu tehnologic, unde în întreaga țară la liceele tehnologice se intră cu medii mici, dar totuși se dă Bacalaureatul din Matematică. Copiii aceștia nu au nicio șansă, care au doar această latură umană dezvoltată. Da, din cauza matematicii.

Este absolut necesar să se discute acest subiect la nivel național și noi ca părinți, eu îmi permit, dar eu mă gândesc la miile de părinți sau sutele de mii de părinți din țara asta care nu își permit. Ce fac copiii de la țară? Ce fac părinții de la țară, ce fac părinții care nu-și permit?”, a explicat mama celor 3 copii, scrie edupedu.ro.