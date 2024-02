Piața meditațiilor, scăpată de sub control: "Se ajunge la un salariu minim câștigat în 2-3 ore"

Mulți părinți consideră că este necesară pregătirea în particular a copiilor, mai ales când aceștia se pregătesc de examene. Meditațiile au păstrat trendul scumpirilor și pentru unii această cheltuială este tot mai greu de plătit.

Profesorii care beneficiază de multe recomandări și sunt suprasolicitați au ajuns să organizeze ședințe cu 5-6 elevi odată, fără ca prețul să scadă, în aceste condiții.

Este tema de discuție lansată de un părinte în mediul online. Acesta semnalează că la mijloc este și o problemă de moralitate pe care cadrele didactice o ignoră.

"De ce au ajuns meditațiile așa scumpe?"

"Parcă au tot crescut tarifele de la an la an, pentru aceleași "servicii" oferite. Cu excepția cazurilor fiscalizate (o minoritate) unde meditatorii au o explicație, că mai plătesc și impozite din banii respectivi, mi se par exagerate prețurile cerute în ultima vreme. Mai ales că se înghesuie cât mai mulți elevi pe ședință, de ajung să poată câștigă din 2 ședințe de meditații, cât ar câștigă într-o săptămână un angajat cu un salariu mediu. Nici nu mai zic de cei foarte bine cotați care fac online și bagă 15-20 de copii în același timp, unde îmi imaginez că se ajunge la un salariu minim câștigat în 2-3 ore, fiindcă totuși puțini profesori ajung la un asemenea nivel.

Nu ar trebui să existe ceva etică, morală, bun simt, cod deontologic etc. și să se gândească la faptul că 80% din elevi provin din familii cu venituri modeste pentru 2024 și să ceară prețuri mai permisive pentru un părinte? Până la urmă și cu 50-60 de lei ședința se fac bani frumoși, nu e necesar să rupi pielea de pe elevi la 100-120?! lei folosind inflația drept scuză.

Mi se pare lipsa de bun simt și față de puținii profesori care își fac treaba suficient de bine astfel încât elevii lor să nu mai aibă nevoie de meditații sau care fac cu ei ore suplimentare gratis (da, încă există, dar din ce în mai puțini) din pură pasiune și vocație. Practic noi că societate în loc să îi răsplătim pe cei care merită și fac treaba bine, îi răsplătim înzecit pe cei șmecheri și cu veleități de a face bișniță și a-și neglija propriile ore de școală", a scris acesta pe Reddit.

"Zilnic 4 serii a câte 10-15, 6 zile pe săptămână"

Postarea a strâns aproape două sute de comentarii. Unii s-au declarat intrigați, alții au menționat situațiile concrete pe care le-au experimentat sau de care au auzit.

"Era unu' în București care era vedetă pe meditații pentru arhitectură. Nu preda nicăieri (mi se pare că nici nu era acreditat), doar meditații pe AutoCad şi ce mai făceau ei pe-acolo. Vorbim de acum mai bine de 10 ani.

Omu' îşi amenajase sală de meditaţii în casă şi avea zilnic 4 serii a câte 10-15, 6 zile pe săptămână. O oră jumate şedinţa, 100 sau 150 RON (nu mai ştiu exact) de om. 100% nefiscalizat. Sold-out mereu.

Mă folosesc de-această cale ca să-i transmit respectele mele."

"Pentru că părinții sunt fraieri și-și dau copiii la meditații la toate materiile, în loc de una singură la care ar dori să exceleze. Dacă n-ar exista așa mare cerere, n-ar fi nici prețurile atât de mari."

"E un talent aparte să nu te enervezi când explici de 10 ori o chestie"

Cineva a explicat de ce sunt așa de scumpe meditațiile.

"Maică-mea dă meditații de zeci de ani fără să fi fost vreodată profesor. Și eu am dat meditații fără să fiu profesor.

Sunt scumpe dar ține cont că:

Nu ai nici un control câți elevi ai, nu există o predictibilitate a venitului, nu există împrumuturi la banca în baza acelui venit, etc.

Nu ai nici un control câți vin săptămâna aia - mai ales în perioadele de vara/iarnă, tu poți să-ți planifici să ai 4 la meditație pentru 50 de lei și să-ți vină doar unul.

Nu ai niciun control cât de pregătiți sunt, orice de la "nu știu să înmulțesc numere la clasa a 7-a" la "noi facem exerciții de olimpiadă" este oricând plauzibil.

Te îmbolnăvești, pleci în vacanță, n-ai destui copii la meditații etc. atunci nu ai nicio plasă de ajutor.

Lucrezi cu copii, asta e un talent aparte să nu te enervezi când explici de 10 ori o chestie care nu are nicio legătură cu materia pe care o predai.

Vezi că altul cere de x2 ori mai mult așa că ceri și tu. Cât crezi că poți să-ți vinzi serviciile cu 50 de lei pe oră când știi că ai putea la fel de bine să o faci pe 100 de lei pe ora?

O bonă face cam 50-60 de lei în 2 ore doar stând cu copilul, pentru mulți școală/meditațiile etc. sunt o bonă cu extra features.

Nu este nimic mai "etic" la meseria de profesor decât la cea de medic sau inginer. Dacă nu-ți convine cât ești plătit pentru un serviciu atunci e dreptul tău să ceri mai mult. Nu cred că s-a dus nimeni la vreun mecanic auto să-i bată obrazul că "domne', nu te gândești că 80% din oameni au venituri modeste, cum să-mi ceri atât pentru manoperă" chiar dacă mai mulți oameni sunt interesați de mașini decât de școală.

Orele de la școală sunt oricum o caterincă proastă, atât din cauza programei retardate și a numărului mare de elevi, cât și din cauza că elevii nu-și pot alege orele de curs. Într-o clasa în care toți mergeam la olimpiada de matematică nu lua nimeni sub 9 teze/examene de trecere/etc. Într-o clasă în care jumătate a dat la medicină învățăm în scârbă și se trecea cu 5-6. E suficient să ai 2-3 retardați la clasa că nivelul la care se preda și se explică să rămână jos.

Un alt aspect de care nu auzi foarte mult decât dacă lucrezi cu copii se leagă și de cât de mult se mai implică părinții în formarea copiilor în ziua de azi. Sunt aduși copii la meditații chiar și la clasa a 4-a și a 5-a pentru că părinții nu au nici timp și nici chef să facă lecții cu ei.

E complet normal să te simți depășit de geometria de clasa a 8-a, integrale, schemă lui Horner sau alte bălării. Nu este normal să nu-ți știe copilul să înmulțească, să împartă fracții, să deseneze o bisectoare etc. Nu are legătură cu nimic altceva decât lenea și o detașare profundă, o complicitate tacită la indiferența sistemului: "eu plătesc taxe că să-l învețe aia la școală, e vina școlii/clasei/profesorului/programei etc."

"Elevii au devenit din ce în ce mai dificili"

"Eu dacă m-aș întoarce să dau meditații, aș lua minim 200 lei în punctul asta. Elevii au devenit din ce în ce mai dificili, nesuferiți, delăsători. Dacă ar fi și ei, și părinții lor implicați, le-aș cere mai puțin, dar e un stres enorm și nu merită fără suma de mai sus."

"Pentru că totul e scump și lumea plătește.. așa că de ce nu!".