Profesori care își obligă elevii să achite ședința chiar dacă lipsesc de la meditații. "Dacă el nu putea să presteze, tu cum erai compensat?"

În România, sistemul de meditații pentru elevi a devenit o modalitate aproape obligatorie pentru cei preocupați de îmbunătățirea performanțele școlare.

Profesorii sunt obligați să declare la ANAF aceste venituri, însă doar o parte dintre ei respectă legea.

Unii au exigențe ieșite din comun. Este cazul relatat de un elev în mediul online. Potrivit acestuia, profesorul pretinde plata unei ședințe de la care tânărul a lipsit, după cum a scris pe Facebook.

"Este legal ca profesorul cu care faci meditații sa te oblige să achiți ședința chiar dacă nu ai putut sa asiști? Adică nu am putut sa particip ca nu m-am simțit bine și spune ca dacă vreau sa rămân trebuie sa plătesc oricum ședința chiar dacă nu am beneficiat de ea.

Sau ar mai fi să facă în unele săptămâni o ședință de recuperare de doar o oră, eu urmând să plătesc prețul pentru o ședință de 2 ore", a scris elevul pe grupul Avocatul online.

Elevul a dat mai multe detalii în comentarii.

"Are firma deschisă PFA, dar nu a mai emis facturi. Eu am comunicat cu câteva ore înainte faptul că nu mă simt bine și nu pot participa. Nu aveam cum să știu că o să îmi fie rău atunci. Are grupa cu tot cu mine de 3 copii (ceilalți 2 au participat).

Eu am anunțat cu câteva ore înainte că nu mă simt bine, că mi-e rău și nu o să pot participa. Nu aveam cum să știu că o să îmi fie rău și chiar nu m-am simțit bine. Dacă și când sunt probleme de sănătate nu mai e înțelegere. Atunci când eu i-am propus dacă poate în altă zi a săptămânii și a zis că nu are cum. În ziua respectivă m-am simțit rău, aveam o stare de tristețe și îmi venea să plâng mereu, fiind imposibil să mă pot concentra și învăța.

Nu sunt un rebel cum spun unii aici în comentarii, așa că nu mai jigniți.

Oricum, probabil procedează așa că are puțini copii la meditații, nemaiavând pe cine să bage.

Adică acum înseamnă că dacă îți e rău sau ți se întâmplă ceva e vina ta, cum ți-ai permis să îți fie rău. Starea de sănătate și cum mă simt nu pot să o controlez, nu am cum să știu eu ce se va întâmpla în viitor."

"Fiecare își face propriile reguli"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Nu sunt puțini cei care cred că profesorul a procedat corect.

"Legal nu e nimic, că doar nu va duceți la meditații cu contract nu?

Dar cred că dacă îl anunțai din timp el punea pe altcineva în locul tău, așa a pierdut banii și timpul."

"Fiecare își face propriile reguli, eu zic să schimbi profesorul."

"Nu înainte de a-i face o plângere la ANAF."

"Legal este să-ți dea bon fiscal după ce încasează banii."

"Nu este prevăzut în contract, nu este legal"

"Nu e normal, nu am fost, nu plătesc. Schimbați. Să rămână fără nici un ban. Astfel de oameni nu lucrează cu acte, sunt bani la negru și au pretenții de firme."

"Nu este prevăzut în contract, semnat de ambele părți, nu este legal"

"Da, e uzual, pentru că mulți renunță în ultimul moment la oră. Dacă are cerere mare, nu e dependent de cei cu migrene. Arată-i adeverința de la doctor, atunci poate trece cu vederea absența."

"Poate elevul s-a înscris și chiar nu s-a simțit ok, poate nu au avut părinții bani și a băgat acest lucru de rușine. Hai, că am ajuns să ne jecmănim unii pe ceilalți pentru bani, în ultimul hal.

Nu îl mai primește a doua oară dacă va avea o scuză de genul, dar nu să îți bați joc să ceri bani pe ceva ce nu ai oferit, e deja absurd. Și apoi se miră oamenii de ce unii profesori nu se mai respectă."

"Nu este vina meditatorului"

"Dacă aveți abonament la transportul în comun și într-o zi vă îmbolnăviți și nu puteți merge la serviciu, credeți că vă restituie cineva drept compensare vreo sumă de bani?

Sau dacă mergeți la schi, cumpărați o cartelă (un pachet) de zece urcări cu telescaunul și obosiți, nu mai aveți chef sau vă este pur și simplu rău, vă restituie cineva vreun ban în cazul în care folosiți doar opt urcări, spre exemplu?

Dacă meditatorului îi face fiecare dintre cei meditați o dată sau de două ori pe lună așa ceva, vă întreb dacă ați fi în locul acestuia cum ați asimila una ca asta, odată ce v-ați înțeles de comun acord cu acest program de meditații?

Totodată există posibilitatea că dumneavoastră să vă fi făcut un alt program incognito datorită vreunei eventuale urgențe punându-vă la adăpost sub pretextul unei așa zise boli de moment și trecătoare.

Chiar dacă starea dumneavoastră este aceea de a fi fost bolnav cu adevărat, nu este vina meditatorului.

Deci după părerea mea nu aveți dreptate, ați avut doar ghinion și atât.

Aveți dreptate doar în cazul în care ați luat în calcul o eventuală întâmplare de acest gen, în privința căreia v-ați înțeles de comun acord să vă scadă banii pe ședința respectivă, altfel nu aveți dreptate."

"E ca și cum doctorul te-ar pune sa plătești o consultație programată"

"Dacă nu îți convine situația, schimbi profesorul, ție ți-ar conveni să lucrezi și să apară anulări repetate, poate de la tine sau de la alt elev, nu te gândești că poate alții așteaptă și au nevoie de meditații, dar nu au loc? Fiecare își face regulile după cum dorește, este opțional dacă mergi sau nu, iar fiecare persoană își calculează banii și când apar anulări, planurile sunt date peste cap!"

"Mda, e ca și cum doctorul te-ar pune să plătești o consultație programată. Și acolo sunt bani pierduți dacă nu ajunge pacientul."

"El te-a programat de comun acord la ora x, ziua y și-a blocat acel timp pentru tine! Efectiv i-ai încurcat programul stabilit!"

"După ce că fac evaziune majoritatea și bagă câte 3-4 odată la așa zisa oră de meditații, mai au si pretenții. Dacă el nu putea să presteze, tu cum erai compensat? Îți făcea tura viitoare o ședință în plus să beneficiezi de informația pierdută? Nu cred."

"A dat foamea în ei! Așa ceva nu credeam că citesc. În secunda 2 eram la ANAF și copilul meu nu mai avea niciodată tangență cu așa specimen."

