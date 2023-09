Haina face omul, și mediul îl stilizează

Înainte de Era Covid, multe industrii erau rigide în procese sau chiar în recrutare, având o listă întreagă de cerințe în fișa postului, însă la partea de beneficii mai nimic în afara de "mediu de lucru plăcut/antrenant/în care te dezvolți/alături de o echipă tânără".

De altfel, servicii pe care noi le luăm ca atare, precum asigurarea medicală privată (care apropos în alte țări nici nu există), sau decontul de transport nu este neapărat un avantaj competitiv ca angajator, însă pentru angajat este absolut necesar de găsit pe lista de beneficii. Sunt și situații când instrumentele de lucru precum mașina de serviciu, laptop, telefon sunt notate ca și bonusuri deși...

Dacă tu ca angajat folosești mașina de serviciu în afara orelor de program și plătești, atunci nu mai e beneficiu, abonamentul de telefonie mobilă cu minute nelimitate incluse pe care nu le vei consuma vreodată în viața aceasta, din nou, nu e chiar un beneficiu, iar legat de laptop, dacă Doamne-ajută mai ai timp de stat la laptop după orele de birou, atunci da, ești un norocos să ai un asemenea bun-beneficiu în folosință.

Scuzați-mi ironia, dar cred că mulți dintre noi erau chiar fericiți sau nu puneam o secundă la îndoială intenția bună din spatele acestor avantaje.

Iată că a fost necesară o pandemie să așeze puțin ordinea lucrurilor, și din sute de mii de oameni care umpleau străzile și mijloacele de transport în comun, îmbrăcați la costum, sau cel puțin smart office, am devenit mulți dintre noi, fericiții posesori al unui program hibrid birou-acasă.

Ads

Așa cum sugerează și titlul, nu putem neglija faptul că schimbarea aceasta majoră a afectat enorm lifestyle-ul nostru, înfățișarea și astfel crescut și cererea de frumos în tot ce ne înconjoară.

Mediul în care lucrezi îți determină creativitatea, modul în care te raportezi la oameni, cât ești de inspirat, cât de tare vrei să-ți schimbi locul. Înainte de pandemie știu că aveam un birou fix, înconjurat de mobilier înalt ca să am intimitate și nici un fel de plantă, că nu avea loc de atâtea diplome și statuete care nu necesitau atenție.

În timpul pandemiei am avut norocul să schimb imaginea aceasta pe un mediu inspirațional, aveam suprafața vitrată mare, plante diverse, mobilier smart, tot felul de servicii integrate în clădire care îmi luaseră de pe umeri responsabilitățile administrative. Cred că a fost una dintre cele mai creative perioade ale mele, făceam în două ore cât altă dată mă chinuiam o zi întreagă. Imediat îmi veneau idei, și deși nu aveam intimitate, faptul că eram în contact cu oameni diverși într-o singură zi era ca un combustibil pentru acțiunile mele.

Ads

De atunci și până acum, am rămas de părere că mediul în care te afli îți schimbă complet perspectiva. Nu ne îmbătăm cu apă rece să credem că mediul = pereți frumoși și mobilier nou, nu, este în egală măsură și despre oameni, dar cu siguranță combinația dintre cele două te poate face mai productiv, fără să recurgi la metode convenționale de a crește productivitatea.

Pe de altă parte, și la nivel de studii, dar și în practică, am simțit perioade când am făcut în două zile lucruri pe care le amânam de săptămâni sau, dimpotrivă, cu toate concentrarea și bunăvoința eliminând chiar din distragerile firești, tot nu am reușit să finalizez proiecte sau task-uri.

Eu cred că este mediul. Vorba românească: schimbi locul, schimbi norocul. Un anumit mediu atrage anumiți oameni. Un anumit nivel elimină prin selecție natura pe acei oameni care nu se pot ridica la înălțimea cadrului dat. Este pură energie și nu poți păcăli.

Da, astăzi aș pune pe lista de beneficii mediul de lucru: da - nu are valoare monetară în buzunarul angajatului, dar impactul emoțional pozitiv pe care îl aduce poate fi sursa nesecată de idei și îmbunătățiri.

Cu timpul, și mediul schimbă haina omului, și apoi haina schimbă pe om. Și tot așa...

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads