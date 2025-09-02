Cand am viralizat toxicul?

Este plină media de materiale despre relații toxice, joburi toxice, șefi toxici. Sunt o consumatoare moderată de reel-uri și îmi place să învăț prin observare.

Și chiar și așa, algoritmul m-a calificat recent drept consumatoare de toxicitate. Practic, am fost infuzată cu conținut relevant despre toxicitate – și mi-a plăcut.

Eu nu spun că toxicitatea nu există, dar spun că tot ce primește denumire primește la pachet și proiecția.

O să fac o asociere între mediul toxic și o bacterie. Bacteria se hrănește, se înmulțește și se divide singură, și aș zice că mediul toxic face la fel. Puțin câte puțin, bacteria - toxic atrage adepți, care inițial privesc din exterior, se amuză când nu e vorba (încă) despre ei și promovează subtil energia locului. Schimbarea din observator în adept nu se întâmplă peste noapte, însă puțin câte puțin te cuprinde același val de stări, cumulate cu neliniște, nemulțumire și anxietate. Ale tale? Nu neapărat. De multe ori le preiei și e un mod de apartenență la grup, să fii “empatic”.

Orice considerăm astăzi toxic, cândva era modelul nostru de referință, poate chiar un mediu “piedestal” la care doar aspiram sau priveam din exterior, proiectând numai salarii mari, program de lucru lejer și mod de lucru hibrid.

Ce trăim astăzi este consecința alegerilor din trecut, și ca orice în viață, avem suișuri, coborâșuri și ce nu menționează mulți este efectul de platou. Și abia în platou suntem capabili să evaluăm prin ce am trecut, să categorisim ceva anume ca fiind toxic și apoi să ne vedem de viață.

Ads

Numai că în platou ai două opțiuni: te întorci pe drumul pe care ai venit și consumi în continuare energia de toxic, sau te scuturi, te împingi spre schimbare oricât de dificil ar fi și depășești mediul din care ai plecat.

Este important și necesar să avem acest discernământ că suntem într-un mediu toxic. Înseamnă că suntem în efectul de platou, însă mai departe nimeni nu-ți poate decide opțiunea: alegi să rămâi unde ești și suferi? Atunci nu ești cu nimic mai puțin toxic decât ceaiul pe care îl vezi în jurul tău.

Alegi să depășești momentul – ei bine, acest lucru vine cu sacrificii pe termen scurt, dar cu recompense uimitoare pe termen mediu și lung.

Eu vă propun doar atât – să reflectați la începuturi: când jobul care azi vi se pare toxic era jobul visurilor, și poate chiar ați aplicat la el, și v-ați pregătit temeinic pentru interviu, apoi v-ați lăudat tuturor că ați ajuns unde sunteți. Și da, e posibil să vi se fi vândut o himeră, dar imediat ce ai remarcat că basmul e o poveste thriller, atunci e de datoria ta să schimbi ceva.

Ads

Haideți să fim adulți și să recunoaștem că, dacă ne propunem, putem schimba lucruri. Nu este ușor de cele mai multe ori, dar câte puțin, fiecare, putem aduce schimbarea pe care o căutăm în lume.

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads