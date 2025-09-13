Cine este noul director interimar la Apele Române care ”are un mandat foarte clar de reorganizare”. Anunțul ministrei Mediului VIDEO

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă dimineața, 13 septembrie, că a numit un nou director interimar la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

„Am luat decizia de a schimba conducerea Apelor Române. Vrem să înceapă o nouă etapă, pentru că avem inclusiv jaloane PNRR de îndeplinit. Am avut mai multe analize de-a lungul timpului cu privire la fondurile europene care au fost ratate, peste 300 de milioane de euro care s-ar fi putut transforma în diguri, să nu mai fie distruse comunități întregi. Știm cu toții discuția de la Praid. Nu există nicio explicație, pentru că era un risc moderat. În 2023 a fost modificat planul de risc.

Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, este vorba de Florin Ghiță, care a fost șef al Administrației Bazinale Ilfov – București. Are calitatea de inginer, e un om care a lucrat, va avea un mandat clar de reorganizare”, a declarat ministra Mediului.

Oficialul a anunțat că a trimis Corpul de Control la „Apele Române”, subliniind că instituția „trebuie reformată”.

Diana Buzoianu, ministra Mediului, l-a demis vineri, 12 septembrie, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci. „România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, explică Buzoianu.

„Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană. Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apelor Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, a adăugat Buzoianu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, susținea, miercuri, că Administrația Apele Române este o instituție-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcției de control a acestei instituții.

