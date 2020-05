Europa fara carbune. Se intampla mai repede decat se preconiza

Ziare.

De asemenea, in Marea Britanie, Anglia, Scotia si Tara Galilor au depasit saptamana trecuta, pentru prima data de la Revolutia Industriala, borna de 18 zile fara generare de energie electrica pe baza de carbune.Intre timp, productia de energie electrica pe baza de carbune a luat o pauza de 52 de zile in Portugalia, noteaza Fast Company "Carbunele se afla in prezent intr-un declin final in Europa", a spus Kathrin Gutmann, directorul de campanie al grupului de lobby Europe Beyond Coal, al carui obiectiv este eliminarea carbunelui din Europa cel tarziu pana in 2030.Potrivit reprezentantilor grupului, urmeaza ca si alte tari sa renunte la carbune mai devreme de aceasta data, fiind mentionate Franta (2022), Slovacia si Portugalia (2023), Marea Britanie (2023), Irlanda si Italia (2025).Belgia este prima tara europeana care si-a inchis centralele pe baza de carbune, inca din 2016, fiind urmata recent de Austria si apoi de Suedia.Acestea din urma au pariat pe surse regenerabile si, spre deosebire de tari precum Polonia, Germania si Turcia, nu au construit nicio centrala noua pe baza de carbune in ultimii ani, a mai precizat Gutmann.In total, 15 tari europene s-au angajat sa renunte la carbune si au inceput sa ia masurile necesare, insa Gutmann se teme ca acest proces s-ar putea sa nu fie suficient de rapid pentru a limita incalzirea globala la 1,5 grade Celsius.Pandemia de coronavirus si impactul sau asupra economiei globale ar putea totusi sa contribuie la atingerea acestui obiectiv, in conditiile in care investitiile in energie regenerabila devin, la nivel mondial, mai accesibile decat cele in carbune.C.S.