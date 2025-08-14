Comisarii Gărzii de Mediu vor avea bodycam și drone ca să intervină ”mai rapid și mai eficient”. ”Legea se aplică fără excepţii”, susține ministra Mediului

Autor: Silvia Salcie
Joi, 14 August 2025, ora 19:06
89 citiri
Comisarii Gărzii de Mediu vor avea bodycam și drone ca să intervină ”mai rapid și mai eficient”. ”Legea se aplică fără excepţii”, susține ministra Mediului
Pădure Foto: Pixabay

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR, după ce Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, 14 august, Hotărârea iniţiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin care se consolidează activitatea GNM şi se operaţionalizează echipamentele respective, a anunţat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea spune că astfel comisarii de mediu vor interveni „mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat”.

„România are obligaţii ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal şi mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creşterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient şi mai transparent”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit sursei citate, prin PNRR a fost modernizată capacitatea de control prin achiziţionarea a 709 camere video purtate pe corp (bodycam-uri), 16 drone, 271 de camere video de bord, opt sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenţie şi 43 de autovehicule suplimentare.

Posibilitatea utilizării imaginilor obţinute cu ajutorul dronelor ca probe legale, precum şi adaptarea cadrului normativ pentru reglementarea explicită a acestui aspect reprezintă elemente esenţiale ale Hotărârii de Guvern, precizează aceeaşi sursă.

Schimbările organizatorice prevăd angajarea a 150 de noi comisari în teren, reducerea posturilor de conducere de la 72 la 64 şi a numărului de subsecretari de stat de la 3 la 2, precum şi reorganizarea direcţiilor şi serviciilor prin comasări şi optimizări structurale.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Naţională de Mediu îşi desfăşoară activitatea. Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forţa umană, cât şi tehnologia necesară pentru a acţiona fără întârziere”, afirmă Buzoianu.

Ministra Mediului spune că rezultatul imediat va fi „o creştere a eficienţei în aplicarea sancţiunilor”, iar pe termen mediu, o reducere vizibilă a poluării şi a infracţionalităţii de mediu.

„Această schimbare consolidează poziţia României în procesul de aderare la OCDE şi transmite un mesaj ferm către toţi operatorii economici: legea se aplică fără excepţii, iar probele video şi foto sunt de netăgăduit. În final, ne aşteptăm la o creştere a gradului de reciclare, la reducerea depozitelor ilegale de deşeuri şi la o protecţie reală şi eficientă a mediului înconjurător”, a mai spus Diana Buzoianu.

#mediu, #comisari, #paduri Romania, #lege, #ministra Mediului
