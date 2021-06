18 tone de deseuri din Belgia, descoperite in Portul Constanta

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in 7 iunie, in urma unor activitati informativ-operative desfasurate de politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime Constanta, lucratori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta si reprezentanti ai Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Constanta, au descoperit un container, sosit din Belgia, pentru o firma din judetul Ialomita care efectua activitati de import in Romania."In fapt, echipa a constatat faptul ca marfa din containerul controlat nu corespunde cu datele declarate si cuprinse in documentele folosite la autoritatea vamala: piese auto cu grad de uzura de 20%. In acest sens, a fost luata masura nepermiterii importului pe teritoriul Romaniei de catre comisarii Garzii de Mediu Constanta, deoarece marfurile sunt deseuri, piesele avand un grad de uzura mai mare decat cel permis. Astfel, acestea nu pot fi puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei si nici nu pot fi comercializate, punand in pericol viata si sanatatea consumatorilor in cazul folosirii acestora", se arata in comunicat.In cauza, politistii de frontiera continua cercetarile, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta investit in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor folosirea de acte nereale, incalcarea regimului deseurilor si transportul si tranzitul de substante si preparate periculoase, cu incalcarea prevederilor legale. Bunurile vor fi returnate firmei din Belgia.