UE vrea reducerea emisiilor de CO2 cu 80% pana in 2050 - cum sta Romania

Uniunea Europeana are nevoie tot mai mult de o economie bazata pe emisii scazute de dioxid de carbon in conditiile in care doua treimi dintre acestea provin din industria energetica si din sectorul transpoorturilor.

Intreg sectorul industrial, cu exceptia celui energetic, alaturi de cel al constructiilor produc doar 18% din emisiile de CO2 din Uniunea Europeana, in timp ce emisiile rezidentiale se cifreaza la 11%, potrivit datelor Eurostat.

Stategia energetica a UE prevede ca pana in 2020 emisiile de CO2 sa se reduca cu 20% fata de nivelul inregistrat in 1990. Unele state, asa cum este si Romania, au atins deja aceasta tinta, in special gratie inchiderii marilor consumatori energetici din perioada comunista si a reducerii semnificative din domeniul constructiilor.

Romania se incadreaza in tintele Uniunii Europene din acest punct de vedere inca din 1991, cand emisiile de CO2 se cifrau la circa 132-133 milioane tone, cu 23% sub nivelul din 1990.

In 2007, Romania mai avea emisii de CO2 putin peste 110 milioane tone, cu 35,3% sub valorile din 1990.

In 1990, cantitatea de CO2 emisa in atmosfera de Romania reprezenta 3,93% din totalul emisiilor celor 27 de state care astazi fac parte din Uniunea Europeana. Astazi, Romania este responsabila pentru doar 2,65% din poluarea cu dioxid de carbon a UE.

Cantitati apropiate de cele emise de Romania in 1990 mai erau produse de Cehia (circa 165 milioane tone), Olanda (160 milioane tone) si Turcia (140 miliaone tone).

Ungaria avea emisii de aproximativ 73 milioane tone, iar Polonia de circa 370 milioane tone.

In 2007, Cehia elibera in aer circa 130 milioane tone CO2 in atmosfera, Olanda circa 173 milioane tone, iar Turcia putin peste 304 milioane tone.

Ungaria a reusit sa-si reduca emisiile de CO2 cu putin peste 20% fata de nivelul din 1990, in timp ce Polonia cu doar 10-12%.

Romania, emisii de CO2 la jumatate fata de 1990

In 2009, Romania a ajuns sa mai elibereze in atmosfera doar 78,4 milioane tone CO2, mai putin de jumatate din cantitatile aferente anului 1990.

Polonia mai emite in atmosfera sub 287 milioane tone de CO2, ceea ce reprezinta circa 78% din cantitatea din 1990.

Strategiile pe termen lung prevad reducerea emisiilor de CO2 cu cel putin 80% pana in 2050.

Pana in 2050, cantitatile de CO2 emise de sectorul energetic trebuie sa se reduca cu pana la 93-99% fata de 1990, iar cele generate de industrie cu pana la 87%.

Cantitatea de CO2 aferenta locuintelor trebuie sa se reduca si ea cu pana la 91%, iar cea emisa de sectorul transporturilor cu pana la 67%.

In ceea ce priveste poluarea din sectorul agricol, aceasta trebuie redusa la cel mult 51% fata de etalonul din 1990.

