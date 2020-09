Un oras din Finlanda isi recompenzeaza cetatenii eco-responsabili cu bilete de transport, produse alimentare sau intrari la piscina

Initiativa, numita "CitiCap" si finantata de Uniunea Europeana, propune locuitorilor sa isi urmareasca emisiile de carbon generate in timpul deplasarilor, gratie unei aplicatii care detecteaza daca acestia circula cu masina, cu mijloacele de transport in comun, pe jos sau cu bicicleta.In fiecare saptamana, cei interesati primesc o "cota de carbon" care, daca nu este depasita la scadenta, se transforma in "euro virtuali", care pot fi schimbati pe intrari la piscina, bilete de autobuz sau, pentru gurmanzi, pe o prajitura la o cofetarie din oras, informeaza Green Report "Lahti este inca un oras foarte dependent de masina. Obiectivul nostru este ca pana 2030 peste 50% din toate deplasarile sa se efectueze prin moduri de transport durabil", a explicat responsabilul pentru acest proiect, Anna Huttunen.In prezent, 44% dintre deplasarile efectuate in orasul Lahti sunt considerate "durabile".Obiectivul pe termen lung al proiectului "CitiCap" este sa dezvolte o noua metoda pentru a incuraja comportamente mai ecologice, in special prin utilizarea unui sistem de "schimburi personale de drepturi de emisii de carbon", care sa poata fi reprodus si de alte orase, explica fondatorii.Conceptul se inspira din sistemul european de tranzactionare a certificatelor de emisii, in cadrul caruia companiile si guvernele primesc credite de carbon. Daca depasesc cotele primite, platesc, dar daca emit mai putin carbon decat au convenit, pot sa vanda certificatele ramase."CitiCap a generat foarte mult interes in intreaga lume, nu doar in Europa, ci si in SUA si Canada", a precizat Anna Huttunen.Aplicatia CitiCap da fiecarui participant un "buget" saptamanal de carbon, calculat pe baza situatiei sale personale. In medie, un locuitor din Lahti, un oras cu 120.000 de locuitori, "emite in fiecare saptamana echivalentul a 21 de kilograme de CO2", sustine Ville Uusitalo, responsabil cu cercetarea pentru acest proiect.Aplicatia pune utilizatorii in fata provocarii de a-si reduce emisiile de CO2 cu un sfert, adica sa inlocuiasca deplasarea cu masina pe o distanta medie de 20 de kilometri cu prin utilizarea mijloacelor de transport in comun sau cu bicicleta.Ramane de vazut daca recompense mai mari vor incuraja si mai mult cetatenii sa renunte la automobil.In conditiile in care semi-izolarea impusa in Finlanda din cauza coronavirusului a provocat o reducere drastica a calatoriilor cu automobilul, creatorii proiectului spun ca deocamdata nu pot evalua care sunt efectele aplicatiei lor asupra orasului. Dar asigura ca vor continua sa stranga date si anul viitor, cand Lahti va deveni pentru un an "Capitala Verde a Europei".