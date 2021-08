Premieră în România: investiție de 1 milion de euro pentru renovarea energetică a unui liceu din Ploiești. Clădirea va avea consum de energie aproape zero

”Renovarea clădirilor publice și a locuințelor vor avea rol esențial în creșterea standardului de viață”

250 de elevi și 60 de cadre didactice vor beneficia de rezultate

Detalii despre unitatea școlară

Program de sprijinire a atingerii țintelor României pentru reducerea emisiilor de carbon și a creșterii eficienței energetice

Astăzi au demarat lucrările de renovare la Corpul C10 al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, clădire care găzduiește atât săli de curs, la parter, cât și un cămin-internat, la etajele superioare.Christina Verchere, CEO al OMV Petrom:Radu Dudău, director EPG și coordonator al proiectului România Eficientă:Andrei-Liviu Volosevici, primarul municipiului Ploiești:În prezent, unitatea de învățământ se confruntă cu numeroase probleme care țin de izolarea termică și fonică, sistemul de iluminat, precum și calitatea scăzută a aerului interior. Investiția totală estimată pentru reabilitarea acestei clădiri este de aproximativ un milion de euro, iar de rezultate vor beneficia în jur de 250 de elevi și 60 de cadre didactice.Renovarea se va realiza, în premieră națională, la standarde nZEB (clădire cu consum energetic aproape zero, datorită unui grad ridicat de eficiență energetică). Acest lucru va duce la realizarea unor economii substanțiale de energie și implicit la diminuarea semnificativă a facturilor, precum și la îmbunătățirea radicală a condițiilor de utilizare a școlii, cu beneficii directe pentru starea de bine a elevilor și a profesorilor.Printre lucrările ce vor fi realizate de echipa România Eficientă se află modernizarea sistemului de iluminat, prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent existente cu unele corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, oferite de sponsorul Signify, precum și introducerea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile.Pe fondul noilor standarde de renovare impuse de legislația europeană și de metodologia națională, am decis realizarea în prealabil a renovării unei clădiri cu caracter de pilot, de dimensiuni relativ mici, pentru a putea elabora un model tehnic și financiar riguros pentru renovările aprofundate pe care le realizăm în cadrul programului. Acesta este motivul pentru care am decis includerea în program a unui corp de clădire din cadrul Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești.Corpul C10 al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești a fost dat în funcțiune în anul 1978. Clădirea (S+P+2E) are destinația principală de școală și cămin. În școală studiază la învățământ de zi aproximativ 150 de elevi cu vârstele între 14 și 19 ani, iar la învățământ liceal seral - aproximativ 100 de elevi adulți. În cămin sunt cazați aproximativ 80 elevi, învățământ de zi liceal și profesional. De asemenea, circa 60 de profesori își desfășoară activitatea în această clădire școlară.Suprafața construită a parterului este aproximativ 504 metri pătrați, iar aria desfășurată a celor trei niveluri este de 1.512 metri pătrați.Lansat în iunie 2019, proiectul România Eficientă a fost construit în jurul a două direcții strategice: campanii de informare și educare a publicului despre beneficiile eficienței energetice asupra societății, economiei și mediului înconjurător, precum și realizarea de lucrări de renovare energetică a unor școli publice din România la standarde internaționale, cu rol de model pentru autoritățile publice.Este un proiect privat, de interes public național, derulat de Energy Policy Group (EPG), în parteneriat cu OMV Petrom. Proiectul a demarat în vara anului 2019 și constă în derularea unui program național de promovare a eficienței energetice, până în anul 2022. România Eficientă își propune să sprijine atingerea țintelor României pentru 2030 în privința reducerii emisiilor de carbon și a creșterii eficienței energetice, atât prin campanii de informare și educare, cât și prin realizarea unor proiecte concrete de renovare majoră în școli publice din diferite regiuni ale țării.