Care este diferenta dintre fulger si trasnet

Raspunsul complet se poate gasi intr-un manual de fizica de clasa a VIII-a.Din cauza curentilor de convectie, un nor se electrizeaza (prin frecare).De obicei, varful norului se electrizeaza pozitiv, iar baza norului se electrizeaza negativ. Pamantul de sub nor, fiind conductor, se electrizeaza de obicei pozitiv (cu sarcina electrica de semn contrar fata de baza norului).Intre baza norului si sol, sau intre doi nori alaturati, electrizati cu sarcini de semne contrare foarte mari, apare o tensiune electrica (diferenta de potential) de ordinul zecilor de milioane de volti.Din cauza acestor tensiuni electrice se formeaza un canal, cu un diametru de cativa centimetri, prin care trec purtatorii de sarcina electrica - electronii.Se produce astfel o descarcare electrica, a carei durata este de ordinul 0,5 secunde.Daca descarcarea electrica are loc intre doi nori electrizati cu semne contrare, fenomenul produs se numeste fulger.Daca descarcarea electrica are loc intre baza unui nor electrizat si sol (sau un obiect de pe pamant), fenomenul produs se numeste trasnet.Pe scurt,, iarSi ca sa fiti siguri ca nu le mai incurcati niciodata, ganditi-va la paratrasnet - dispozitivul montat pe cladiri sau pe sol, pentru protectia impotriva trasnetelor.Motivul pentru care paratrasnetul de numeste astfel, si nu parafulger, este ca trasnetul este cel care ajunge la sol, nu fulgerul.Potrivit Scientia.ro In 4 martie 2019, in Argentina, un fulger a durat nu mai putin de 16,73 secunde - in conditiile in care un fulger normal dureaza in jur de 0,5 secunde.In 31 octombrie 2019, a fost inregistrat si cel mai intins fulger, care s-a propagat de-a lungul sudului Braziliei, pe circa 700 de kilometri.Anterioarele recorduri fusesera de 7,74 s (in august 2012, in sudul Frantei) si 321 km (in iunie 2007, in SUA).