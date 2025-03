Cum poti elimina din viata ta o sursa de stres nebanuita

Cei mai multi dintre noi avem prin casa aparate pe care nu le folosim luni.

Nu trebuie neaparat sa fie "mort de tot" ca sa fie "deseu". Tot deseu e si un aparat care nu-si mai indeplineste toate functiile. Sau care nu a fost folosit de atat de mult timp incat i s-au descarcat bateriile, i s-a ros firul de alimentare, i s-a invechit softul etc.

Un studiu recent lansat in Belgia spune ca, de cele mai multe ori, un aparat electric nefolosit timp de un an de zile nu va mai fi folosit niciodata. Si asta il transforma in deseu electric. O familie din Belgia, de exemplu, detine, in medie, 77 de aparate electrice, de la periute de dinti cu baterii, la electrocasnice mari. Iar, dintre acestea, in medie 10 nu sunt folosite.

Poate ca in casele romanilor nu se regaseste aceeasi abundenta de electrice si electronice, dar aproape sigur exista cel putin un astfel de obiect care nu a mai fost folosit de multa vreme, desi nu e neaparat "stricat".

Oamenii fie nu stiu unde sa scape de deseurile electrice, fie le pastreaza convinsi fiind ca le vor repara sau refolosi candva, fie nu sunt dispusi sa investeasca in unele noi. Cele mai comice sunt cazurile posesorilor care le pun la pastrare atat de bine incat.. uita ca inca mai sunt prin casa.

Totusi, decizia de a le pastra si folosi, chiar la capacitate redusa, contrazice (culmea!) dorinta de cumpatare si economie.

Folosirea unui aparat electric vechi, care mai merge "cu chiu, cu vai" inseamna o pierdere tripla:

1. Pierdere de energie (aparatele vechi consuma mult mai multa electricitate decat cele noi),

Ads

2. Pierdere de timp (sunt si mai lente si mai putin performante, prin definitie, ca sa nu mai vorbim de situatia cand trebuie sa stai cu mana pe intrerupator)

3. Consum nervos (Starea de tensiune, de nervozitate si stres ne epuizeaza, ne reduce capacitatea cerebrala, ne predispune la depresii si creste riscul de cancer, printre multe alte nenorociri, spun medicii).

Merita, oare, sa ne mai enervam si pentru aparate electrice? Exista intotdeauna alternativa de a le colecta, responsabil si, mai ales, gratuit, si de a scapa astfel, de o sursa nebanuita de stres.

Sunand la TelVerde 0800 444 800 si predand la reciclare astfel de aparate ai foarte multe de castigat. Patrula de reciclare te incurajeaza!

Afla cat de mult rau iti pot face deseurile electrice si electronice tinute in casa.

Ads