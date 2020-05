O veste buna din India. Se intampla pentru prima data in 40 de ani

Ziare.

Incetinirea cresterii economice, o mai mare pondere a surselor regenerabile in consumul total de energie, dar si impactul pandemiei de coronavirus sunt principalii factori care au determinat aceasta scadere, potrivit unei analize recente a site-ului din domeniul mediului Carbon Brief, citata de CNN Cererea pentru generarea de energie termica a cunoscut un declin pe parcursul anului trecut, iar restrictiile impuse pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus nu au facut decat sa accentueze aceasta tendinta.Ca urmare a acestui fapt, expertii estimeaza ca emisiile de gaze cu efect de sera au scazut cu 15% in martie si cu 30% in aprilie.Analizand consumul de titei, de gaz si de carbune, cercetatorii estimeaza ca emisiile de CO2 au scazut cu 30 de milioane de tone in anul fiscal incheiat in luna martie, ceea ce ar putea fi primul declin anual din ultimii 40 de ani.Livrarile de carbune au scazut cu 2% in anul fiscal incheiat in martie, pentru prima data in ultimele decenii, iar declinul cererii pentru carbune s-a accentuat in martie, cand vanzarile au scazut cu 10%, iar importurile cu 27,5%.India a impus pe 25 martie masuri stricte pentru prevenirea raspandirii COVID-19, printre care inchiderea fabricilor, a pietelor si a lacasurilor de cult si suspendarea transportului public si a lucrarilor de constructie.In consecinta, nivelul particulelor in suspensie PM2,5 si al dioxidului de azot a scazut semnificativ, iar locuitorii au putut sa vada din nou cerul albastru, pentru prima data dupa ani de zile.C.S.