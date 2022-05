Turcia vrea sa ridice 23 de unitati nucleare in urmatorii zece ani

Turcia este decisa sa construiasca centrale nucleare si intentioneaza sa aiba nici mai mult nici mai putin de 23 de unitati nucleare pana in 2023, a anuntat ministrul turc al Energiei si Resurselor Natuale, Taner Yildiz, la Forumul Economic Mondial.

Yildiz a remarcat ca in lume exista in prezent 440 de centrale nucleare, care, in pofida unor riscuri, ofera multe oportunitati, informeaza Hurriyet.

"Suntem o tara fara centrale nucleare. Cu toate acestea, suntem decisi sa avem centrale nucleare. Dorim sa venim in intampinarea necesarului nostru energetic ridicand, pana in 2023, cel putin 23 de unitati nucleare. Asta inseamna ca vom ridica centrale nucleare in trei regiuni din Turcia", a declarat Yildiz.

Cel putin jumatate din toate centralele nucleare din lume se afla in SUA, Franta si Japonia, existand o relatie directa intre dezvoltarea unei tari si centralele nucleare pe care le detine.

"Putem vedea ca accidentele, precum cel de la Fukushima, nu afecteaza negativ decizia de a avea si opera centrale nucleare", a incheiat Yildiz.

