Energie mai scumpa, din 2013 - Tariful pentru familiile sarace, eliminat treptat

Tarifele reglementate la electricitate vor fi eliminate in sase etape pentru consumatorii industriali si in zece etape pentru consumatorii casnici, Guvernul urmand insa sa elimine incepand cu anul viitor si tariful social care protejeaza inca familiile sarace de facturi ridicate la energia electrica.

Consumatorii casnici considerati vulnerabili odata cu liberalizarea tarifelor, care vor fi in situatia de a nu-si putea achita facturile, vor fi impartiti in trei categorii, raportat la veniturile familiei, iar tariful social va fi eliminat tot in trei trepte, in intervalul 2013-2015, releva un document oficial.

In cazul clientilor casnici, eliminarea tarifelor reglementate la electricitate, mai mici fata de piata concurentiala, va incepe in iulie 2013, cu un procentaj de 10%, si va continua in acelasi ritm, in doua etape semestriale, din 2014.

"Scenariul a fost discutat cu reprezentantii Fondului Monetar International, Uniunii Europene si Bancii Mondiale la ultima misiune a acestora, din luna ianuarie 2012. In cadrul acestui scenariu s-a optat pentru introducerea obligativitatii pentru furnizorii care practica tarife reglementate sa achizitioneze o anumita pondere din energia electrica furnizata consumatorilor de pe piata concurentiala, pondere care va creste progresiv conform calendarului propus.

Concomitent, in factura tuturor consumatorilor care beneficiaza inca de tarife reglementate se va introduce o componenta tarifara care sa reflecte costul unitar de energie electrica din piata concurentiala", se arata in document.

Astfel, ponderea din energia electrica furnizata consumatorilor casnici de pe piata concurentiala va creste la 10% in iulie 2013, la 20% in ianuarie 2014, la 30% in iulie 2014, la 40% in ianuarie 2015, la 50% in iulie 2015, la 60% in ianuarie 2016, la 70% in iulie 2016, la 80% in ianuarie 2017, la 90% in iulie 2017 si la 100% in decembrie 2017.

In cazul consumatorilor industriali, aceasta pondere va creste intr-un ritm mai rapid, respectiv la 15% inca din septembrie 2012, la 30% din ianuarie 2013, la 45% din aprilie 2013, la 65% din iulie 2013, la 85% din septembrie 2013 si la 100% din ianuarie 2014.

Cine pierde si cine castiga din acest proiect

Executivul considera ca acest scenariu reduce riscul financiar al furnizorului, avand in vedere posibilitatea de actualizare trimestriala a componentei tarifare refelectand costul achizitiei energiei electrice in sistem concurential, permite implementarea graduala a preturilor concurentiale pentru fiecare tip de consumator, evitand "cresteri bruste si semnificative" ale preturilor la consumatorii finali de energie electrica si nu provoaca socuri de crestere a preturilor pe piata angro de electricitate.

In acelasi timp, Guvernul arata ca acest scenariu permite controlul procesului, fiind posibila "oprirea, suspendarea, incetarea sau revenirea la o etapa anterioara" daca efectele la consumatorul final indica "afectarea grava a suportarii valorii facturilor" sau sunt produse distorsiuni necontrolate pe piata angro de energie electrica.

Tariful social pentru consumatorii vulnerabili va fi eliminat inca de la inceputul anului viitor pentru persoanele si familiile care vor fi incadrate in prima transa de venit, in timp ce familiile din a doua transa de venit vor mai fi protejate doar un an, pana in ianuarie 2014, prin acest tarif social. Procesul va fi incheiat in ianuarie 2015, cand tariful social va fi eliminat si pentru celelalte familii vulnerabile.

In urma eliminarii tarifului social, statul va acorda ajutoare financiare, dar doar persoanelor sau familiilor cu un venit net mediu lunar mai mic sau egal cu salariul minim pe economie, de 700 de lei pe luna.

Categoriile de consumatori vulnerabili si liberalizarea preturilor, stabilite in viitorul apropiat

In Romania sunt 8,36 milioane de consumatori casnici de electricitate si gaze naturale, iar numarul consumatorilor vulnerabili este estimat intre 1,15 milioane si 1,4 milioane de clienti (14-17% din total), astfel ca intre 6,9 si 7,2 milioane de consumatori ar urma sa suporte majorarile de pret.

Categoriile de consumatori considerati vulnerabili si modalitatile de protejare a acestora vor fi stabilite pana la sfarsitul lunii aprilie.

Alte masuri avute in vedere de Guvern sunt revizuirea in acest an a Codului comercial al pietei angro de energie electrica, revizuirea tot in acest an a contractelor cadru de furnizare la consumatorii finali, finalizarea pana in iunie 2013 a actiunilor de cuplare a pietei cu cele din Ungaria, Cehia si Slovacia.

Preturile platite de populatie sunt reglementate in prezent de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), din considerente de protectie sociala, dar Comisia Europeana si Fondul Monetar International au cerut Guvernului sa liberalizeze preturile, pentru a le aduce la nivelul din blocul comunitar.

Anul viitor va incepe si liberalizarea pretului la gazele furnizate populatiei.

Guvernul analizeaza si un set de facilitati nefiscale, precum interzicerea deconectarii de la alimentarea cu gaze si electricitate, verificarea anuala gratuita a contoarelor, aplicarea unor programe de reducere a consumurilor prin distribuirea de mijloace de iluminat si alte echipamente electrocasnice cu consum scazut de electricitate sau constructia de retele "inteligente" de gestiune si contorizare a consumului de energie.

Totodata, furnizorii ar putea fi obligati sa trateze cu prioritate reclamatiile venite de la consumatorii vulnerabili, sa le acorde asistenta la interpretarea facturilor sau sa le deconteze factura in numerar la domiciliu.

Masurile de protectie sociala si criteriile de eligibilitate urmeaza sa fie stabilite prin legi speciale, iar facilitatile pe care acesti consumatori le vor primi vor fi elaborate de ANRE.