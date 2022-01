Transelectrica nu mai limiteaza exporturile de energie electrica

Transelectrica a renuntat la masura limitarii livrarilor de energie electrica la export incepand de vineri, in conditiile scaderii consumului intern concomitent cu cresterea rezervelor de combustibil in centralele termoelectrice si a debitelor afluente pe Dunare si pe unele rauri interioare, pe fondul unei situatii meteorologice favorabile.

Potrivit unui comunicat al companiei, Transelectrica intentioneaza sa nu mai limiteze exporturile nici in viitor, daca situatia se mentine.

"Comparativ cu zilele lucratoare din saptamana 13-17 februarie 2012, in perioada 20-24 februarie 2012 se constata o scadere a consumului mediu intern brut cu aproximativ 360 MW. In ceea ce priveste evolutia consumului in perioada 27 februarie - 2 martie 2012, Transelectrica estimeaza, pe fondul unei prognoze de usoara crestere a temperaturii, un consum mediu intern brut de 7500 MW, cu circa 260 MW mai mic fata de valoarea inregistrata in ultimele saptamani.

In zilele lucratoare 20-24 februarie 2012, rezerva tertiara rapida a crescut, ca urmare a refacerii stocurilor de carbune, pacura si cresterea debitelor pe raurile interioare si pe Dunare (media valorilor rezervelor la ora de varf a crescut cu cca. 620 MW in raport cu saptamana 13-17 februarie 2012)", se precizeaza in comunicat.

Guvernul a adoptat, in sedinta din 14 februarie, o hotarare prin care Transelectrica putea limita sau sista temporar livrarile de energie electrica la export, astfel incat sa nu existe probleme in alimentarea cu energie electrica a populatiei si consumatorilor industriali interni.

Hotararea putea fi aplicata in perioada 16 februarie - 15 martie 2012.