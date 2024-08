A fost reluata constructia parcului eolian din Dobrogea

Compania ceha CEZ a reluat lucrarile la ridicarea parcului eolian din Dobrogea, compania urmand sa investeasca in total 1,1 miliarde de euro. Lucrarile se vor incheia cu un an intarziere, adica in 2012.

Parcul eolian este localizat in apropierea satelor Fantanele si Cogealac, fiind una dintre cele mai importante investitii in Romania, tara lovita puternic de recesiune, informeaza Reuters.

Lucrarile ar fi trebuit sa se incheie in acest an, dar ele au fost perturbate si apoi oprite in Cogealac, in luna august a anului trecut, din cauza unei dispute cu autoritatile locale.

"Constructia a fost reluata in luna februarie, iar primele conexiuni si turbine in functiune le vom vedea in a doua jumatate a acestui an", se arata in raportul anual al CEZ, dat publicitatii luni, in care se estimeaza incheierea lucrarilor in 2012.

In document se mai arata ca la Fantanele ultimele turbine vor fi instalate in acest an, iar ele vor genera o cantitate de electricitate de 0,8 TWh.

In afara de CEZ, in sectorul eolian din Romania au mai investit companiile ENEL (Italia), Energias de Portugal (Portugalia) si Iberdrola Renovables (Spania), in vreme ce altele sunt pregatite sa dezvolte noi proiecte, datorita conditiilor meteo favorabile si pietei atractive.

