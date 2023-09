Centrale electrice din surse regenerabile, puse in functiune in Romania

Mai multe centrale electrice din surse regenerabile cu o putere instalata cumulata de peste 60 MW si investitii totale de peste 100 de milioane de euro vor fi puse in functiune in perioada urmatoare in Romania.

"In perioada imediat urmatoare urmeaza sa se racordeze la Reteaua Electrica de Transport (RET) a Transelectrica 40 MW in centrale electrice eoliene (CEE Babadag 3 - 30 MW si CEE Casimcea 1 - 10 MW), 18 MW in centrale electrice fotovoltaice (CEF Onesti), 15 MW in centrale electrice pe biomasa (CEB Reci) ", a comunicat, la solicitarea Mediafax, transportatorul national de electricitate Transelectrica.

Avand in vedere costurile estimative necesare pentru constructia unui MW in functie de sursa de energie, rezulta ca aceste investitii se ridica in total la peste 100 de milioane de euro.

Guvernul reduce sprijinul acordat producatorilor de energie regenerabila

Puterea instalata in Sistemul Energetic National la 1 aprilie 2015 era de 22.308 MW in total: apa 6.376 MW (28,5%), carbune 5.718 MW (25,6%), hidrocarburi 4.539 MW (20,3%), eoliana 2.953 MW (13,2%), nucleara 1.413 MW (6,3%), solara 1.208 MW (5,4%), biomasa 100 MW (0,45%) si geotermala 0,05 MW.

Productia de energie electrica a Romaniei in anul 2014 a fost de 60,6 TWh, fiind in crestere cu 11,3% comparativ cu productia realizata in anul 2013, de 54,4 TWh.

"Cresterea productiei interne a fost determinata pe de o parte de cresterea consumului intern in anul 2014 cu 1,9% comparativ cu 2013, iar pe de alta parte de cresterea soldului energiei electrice tranzactionate transfrontalier cu 254,7% comparativ cu anul 2013", se mai arata in datele transmise de Transelectrica.

De asemenea, potrivit Planului de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2014-2023, elaborat de Transelectrica, productia neta de energie electrica a Romaniei ar putea creste la 68 TWh in 2018 si la 77,4 TWh in anul 2023.

Energia regenerabila castiga teren in fata combustibililor clasici

In ceea ce priveste intentiile de instalare de grupuri noi, conform informatiilor transmise de producatorii existenti, acestea insumeaza o putere neta disponibila estimata la circa 6.231 MW, exclusiv centralele bazate pe surse regenerabile de energie.

Directivele Uniunii Europene care vizeaza combaterea modificarilor climatice si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie au ca tinte reducerea cu 20% fata de 1990 a emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea cu 20% a eficientei si o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile in consumul total de energie, la nivelul UE, pana in 2020.

