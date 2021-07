Planul climatic dur al Comisiei Europene și efectele sale în România: ne va rupe buzunarele la plata căldurii

să stabilească o cale mai ambițioasă și mai rentabilă pentru a realiza neutralitatea climatică până în 2050;

să stimuleze crearea de locuri de muncă „verzi” și să continue progresele înregistrate de UE în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând totodată creșterea economică;

să încurajeze partenerii internaționali să își sporească ambiția de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5°C și de a evita cele mai grave consecințe ale schimbărilor climatice;

În acest caz, noul target va foarte greu de realizat, mai ales de țări precum Romania. Daca până în 2030, Romania și-a asumat o tintă de 30,7% până în 2030, iată, vă fi obligată să revizuiască mult în sus această cifră.Fară îndoială, noile obiective ale CE nu se vor lasă fară un val de scumpiri, în condițiile în care vor exista taxe pe produsele energetice care nu sunt verzi, precum centralele de apartament și alte surse de încălzire.Prin urmare, noul pachet de măsuri prezentat, miercuri, 14 iulie, de Comisia Europeană și denumit 'Fit for 55', ar putea genera creşterea facturilor la carburanţi şi la încălzire pentru populaţie. În acest caz, Uniunea Europeana trebuie să găsească maniera de comunicare convingătoare asupra faptului că acest nou pachet este echitabil şi solidar, altfel rezistenţa cetățenilor vă fi masivă, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, responsabil de Pactul Verde european, Frans Timmermans . ', a mai adăugat Timmermans.Este adevărat și resimțim asta din ce în ce mai acut, criza climatică în care se găsește întreagă planeta este provocarea timpului nostru. Ultimii cinci ani au fost cei mai calzi de când se fac masuratiori. Temperatura medie globală a crescut cu 1,1 ° C, peste nivelurile preindustriale până în 2019. Impactul încălzirii globale este dincolo de dispută, cu secete, furtuni și evenimente meteorologice extreme în creștere. Din păcate, oamenii nu sunt pe deplin conștienți de efectele dezastruoase în cazul în care nu se vor lua măsuri urgente., a declarat președintele CE, Ursula von der Leyen . UE conduce lupta globală împotriva schimbărilor climatice și Comisia este hotărâtă că UE ia măsuri suplimentare acum. Președintele CE a făcut din acest nou plan climatic prioritatea politică ZERO, cu scopul de a transforma UE într-o societate corectă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă.