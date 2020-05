Gigantii din energie au cerut Comisiei Europene o strategie pentru trecerea de la carbune la hidrogen

Ziare.

Initiativa "Choose Renewable Hydrogen" include in prezent zece companii si asociatii: Akuo Energy, BayWa r.e., EDP, Enel, Iberdrola, MHI Vestas, SolarPower Europe, Orsted, Vestas si WindEurope."Astazi, opt companii de top din industrie, SolarPower Europe si WindEurope, au lansat Choose Renewable Hydrogen (Alege Hidrogenul Regenerabil), o initiativa comuna care evidentiaza rolul esential al surselor regenerabile de energie pentru a asigura o redresare economica solida, in linie cu European Green Deal.Semnatarii au cerut Comisiei Europene sa ia deciziile corecte pentru viitoarea integrare a sistemului energetic si strategia Europei in ceea ce priveste hidrogenul, exploatand intregul potential al energiei electrice din surse regenerabile de a decarboniza in intregime Europa", anunta un comunicat.Initiativa indeamna ca, in mijlocul crizei de sanatate cauzate de Covid-19 si a implicatiilor sale economice, Europa sa acorde prioritate celor mai eficiente, sustenabile si rentabile modalitati de decarbonizare a economiei."Alimentarea directa reprezinta principala metoda de decarbonizare a sistemelor de incalzire si a transportului rutier, dar exista si alte sectoare dificil de transformat - cum ar fi unele industrii grele, transportul rutier pe distante lungi, aviatia si transportul maritim - in care electrificarea directa este insuficienta. Aici hidrogenul regenerabil va juca un rol cheie, reprezentand cea mai rentabila si durabila solutie pentru decarbonizarea completa", precizeaza companiile.Hidrogenul produs in Europa prin electroliza cu ajutorul energiei electrice 100% din surse regenerabile, precum energia solara si eoliana, genereaza, creste securitatea energetica a UE si, atunci cand este produs din surse regenerabile conectate la retea, reprezinta o forma optimizata de cuplare sectoriala."Tehnologiile de energie obtinuta din surse regenerabile sunt gata sa formeze baza European Green Deal. Acestea sunt competitive din punct de vedere al costurilor, foarte scalabile si pot oferi solutii cu adevarat durabile pe baza de hidrogen pentru a definitiva decarbonizarea Europei.Viitoarea 'Strategie de integrare a sistemului energetic' si 'Strategia privind hidrogenul curat' vor fi esentiale pentru consacrarea modalitatilor de decarbonizare potrivite pentru Europa: acestea trebuie sa se bazeze pe potentialul imens al energiei electrice din surse regenerabile, care va consolida integrarea sectoriala, va crea milioane de locuri de munca si va furniza hidrogen sustenabil necesar pentru modernizarea si decarbonizarea industriilor europene", spune Aurelie Beauvais, CEO interimar al SolarPower Europe.Giles Dickson, CEO WindEurope, a declarat ca energiile din surse regenerabile reprezinta in prezent aproape jumatate din energia noastra electrica."Dar electricitatea este doar un sfert din consumul nostru total de energie. Restul consumului este generat in mare parte din combustibili fosili, mai putin eficienti decat electricitatea.Trebuie sa electrificam cat mai mult din restul energiei consumate. Iar vantul va fi esential - Comisia Europeana si Agentia Internationala pentru Energie spun ca acesta va reprezenta jumatate din energia electrica a Europei pana in 2050. Dar nu putem electrifica totul.Unele procese industriale si transportul greu vor trebui sa functioneze pe gaz. Iar. Este complet curat. Acesta va deveni accesibil ca urmare a costului redus al energiei regenerabile. Si va fi energie realizata in Europa, creand locuri de munca si generand crestere economica in Europa. Hidrogenul in Pachetul de Redresare Economica? Da, dar sa fie hidrogen regenerabil", spune el.De altfel, reprezentantii companiilor implicate in proiect au transmis o scrisoare deschisa catre Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, in care spun ca hidrogenul regenerabil ca cea mai buna solutie bazata pe hidrogen pentru un viitor durabil."Domnule vicepresedinte executiv, Europa a preluat conducerea in lupta impotriva schimbarilor climatice cu European Green Deal si angajamentul fata de neutralitatea climatica pana in 2050. Pe fondul crizei de sanatate cauzata de Covid-19 si a implicatiilor economice ale acesteia, Europa trebuie sa acorde prioritate celor mai eficiente, sustenabile si rentabile modalitati de decarbonizare a economiei sale si de creare de locuri de munca.printr-o mai mare utilizare a energiei din surse regenerabile, cuplata cu electrificarea intregului sistem energetic si eficienta energetica, va conduce catre o tranzitie curata", spun semnatarii scrisorii.Electrificarea ofera cea mai ieftina si simpla cale de decarbonizare a unor segmente mari din consumul final de energie. Peste 60% din consumul final de energie poate fi acoperit prin electrificare directa."Energia electrica din surse regenerabile este competitiva din punct de vedere al costurilor si poate fi scalabila. Accelerarea dezvoltarii sale, alaturi de o strategie solida pentru modernizarea retelelor electrice din Europa, va contribui decisiv atat la Green Deal, cat si la redresarea economica", adauga ei.(trecerea la energie din surse care nu se bazeaza pe combustibili fosili) va fi principalul motor pentru decarbonizarea sistemelor de incalzire si a transportului rutier, considera acestia.Exista insa si alte utilizari energetice care ar putea fi prea scumpe pentru electrificarea completa sau care pot genera alte provocari tehnice. Acestea sunt asa-numitele sectoare "dificil de transformat", precum industria chimica sau cea grea, transportul rutier pe distante lungi, transportul aerian si cel maritim."In aceste sectoare, hidrogenul regenerabil va juca un rol esential si poate fi cea mai eficienta si mai durabila solutie pentru decarbonizare. Hidrogenul produs prin electroliza cu energie din surse regenerabile are zero emisii de gaze cu efect de sera.Daca este realizata in Europa, producerea sasi daca este realizata cu ajutorul surselor regenerabile conectate la retea, producerea de hidrogen ofera o forma reala de cuplare sectoriala intre sectorul energetic si celelalte sectoare economice", mai spun ei.Investitiile in hidrogen regenerabil au un potential mare in ceea ce priveste crearea de locuri de munca si de crestere, iar acest lucru se datoreaza faptului ca Europa va extinde capacitatea de generarea a energiei din surse regenerabile necesara productiei sale si dezvoltarii tehnologice."Liderii europeni stabilesc acum planuri de stimulare pentru repornirea economiei noastre dupa COVID-19. Fiecare euro cheltuit pentru accelerarea modelelor de afaceri eficiente din punct de vedere al costurilor care creeaza cea mai mare valoare pentru Europa - cum ar fi hidrogenul regenerabil si electrificarea directa - ne va tine pe drumul cel bun spre o tranzitie energetica mai rapida si mai bogata in locuri de munca.Prin realizarea alegerilor corecte si prin plasarea surselor regenerabile de energie in nucleul viitorului sistem energetic al Europei,si poate modela proiectul Green Deal ca o adevarata poveste de succes european. Companiile noastre sunt gata sa ofere aceasta viziune", precizeaza semnatarii scrisorii.