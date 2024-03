Mii de romani au cerut bani pentru energie regenerabila, prin Casa Verde

Peste 15.500 de romani au cerut finantare in cadrul programului Casa Verde, incepand cu 1 iulie. Valoarea totala a cererilor este de 91,7 milioane de lei si au fost date deja peste 7 milioane de lei pentru 1.188 beneficiari.

Cele mai multe dosare s-au depus in judetul Harghita - 1.114 dosare in valoare de 6.674.101,01 lei. Judetele Bihor si Capitala sunt urmatarele cu 936 dosare in valoare de 5.857.955,72 lei, respectiv 830 dosare, in valoare de 5.020.379 lei, potrivit Capital.

La polul opus, cu cele mai putine dosare depuse, se afla judetele Tulcea, cu 144 dosare, in valoare de 868.692 lei, Ilfov, cu 133 dosare, in valoare de 809.637,35 lei si Ialomita, cu 118 dosare, in valoare de 708.000.

Programul vizeaza instalarea sistemelor de incalzire care folosesc energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

