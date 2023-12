Green Business Index aduce know-how pentru achizitiile verzi

Green Business Index (GBI) masoara an de an sustenabilitatea achizitiilor in companiile din Romania.

Desi achizitiile verzi aduc economii considerabile si oportunitati de investitii, fara know-how ele raman pe lista de asteptare, fiind considerate prea scumpe.

Pentru a rezolva aceasta problema, GBI 2012 va ajuta companiile sa valorifice beneficiile achizitiilor verzi, printr-o serie de ghiduri de bune practici personalizate.

Un studiu recent al Ecovadis, INSEAD si PricewaterhouseCoopers a demonstrat ca acele companii care fac achizitii verzi beneficiaza rapid de reducerea riscurilor si de potentiale cresteri ale profitului.

De asemenea, exista si oportunitati suplimentare care pot fi fructificate in cazul unei colaborari mai stranse intre departamentul de aprovizionare si cele de marketing, respectiv cercetare-dezvoltare.

Pe de alta parte, inca din 2009 raportul "Achizitiile verzi si sustenabile: Factori si abordari", realizat de Brainnet, a evidentiat corelatia dintre achizitiile verzi si cresterea profitului. Astfel, incorporarea criteriilor ecologice si sociale in caietele de sarcini mai degraba produce bani, decat sa majoreze costurile. In consecinta, acele companii care aplica in mod constant un program de achizitii verzi au in final un profit peste media capitalului investitinitial.

