Suntem campioni la energie verde, dar riscam sa distrugem industria

Marti, 05 Martie 2013, ora 13:10
Romania reprezinta, in prezent, raiul investitiilor in energie regenerabila. Geografie si clima favorabile, terenuri ieftine si una dintre cele mai avantajoase scheme de subventii din Europa.

Desi industria eoliana a atras anul trecut o treime din investitiile straine directe, ajungand la o putere instalata de aproape 1.700 de MW, statul se pregateste sa adopte masuri care vor descuraja investitiile.

Autoritatile intentioneaza sa reduca numarul de certificate verzi acordate pentru producatorii de energie eoliana de la 2 la 1 sau 1,5 pentru microhidrocentrale, de la 3 la 1,4 pentru proiecte fotovoltaice de la 6 la 3,5, iar pentru biomasa de la 2 la 1,6.

In plus, valoarea maxima acceptata pe piata de tranzactionare a certificatelor verzi ar putea fi redusa de la 55 la 30 euro/MW, nivelul minim fiind mentinut la 27 euro/MW. S-ar putea introduce si un plafon maxim al productiei nationale de energie din surse regenerabile, fixat la 3.500 MW.

Anuntul a generat soc in industrie: investitorii sunt pe punctul de a renunta la planurile de investitii si condamna Guvernul pentru lipsa de predictibilitate.

Două dintre cele mai mari companii energetice din România fac parteneriat pentru 400 MW din energie regenerabilă. Când va ajunge acest curent în casele românilor
Două dintre cele mai mari companii energetice din România fac parteneriat pentru 400 MW din energie regenerabilă. Când va ajunge acest curent în casele românilor
Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica și producătorul de gaze Romgaz semnează un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de...
Cum va folosi România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: va finaliza Autostrada Moldovei, va cumpăra mașini blindate, drone și rachete
Cum va folosi România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: va finaliza Autostrada Moldovei, va cumpăra mașini blindate, drone și rachete
Autoritățile de la București salută decizia Comisiei Europene de a aloca României 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE (Security Action for Europe) și fac o serie de...
