Ce se intampla cu milioanele de masti folosite si aruncate la gunoi in totala dezordine: "Procedurile trebuie securizate"

Am cerut parerea virusologilor pentru a vedea cat de riscant este acest schimb de maini, ce se poate face pentru a minimaliza risurile de raspandire a unei posibile infectii si cat poate supravietui acest virus, odata ajuns la groapa de gunoi."Mastile contaminate de o persoana infestata cu virusul SARS-CoV-2, pot contamina, la randul lor, si alte suprafete sau recipiente in care este pus gunoiul. De aceea, mastile utilizate trebuie sa fie depozitate in recipiente bine inchise", spune doctorul epidemiolog Doina Azoicai.Totusi, nefiind marcate corespunzator, recipientele sau sacii in care sunt mastile ar putea fi deschise la statia de sortare a deseurilor."Aceasta este o problema importanta. Cand vine vorba de materialele care sunt recoltate din spitale, exista proceduri foarte riguroase. Ele sunt considerate materiale infectioase si au o trasabilitate si o procedura speciala, pentru a nu se contamina persoanele care le manipuleaza si mediul.In legatura cu deseul menajer, care provine de la populatie, este o problema, pentru ca, atunci cand sunt indepartate aceste materiale - in special vorbim despre masca - procedurile trebuie securizate, pentru ca nu putem sti cine a utilizat masca", precizeaza doctorul Azoicai.In ceea ce priveste mastile aruncate pe jos, ipotezele privind capacitatea de rezistenta a virusului pe acest tip de deseuri s-au schimbat, de la inceputul pandemiei."Desi la inceput se credea ca rezistenta virusului pe suprafete este de patru - cinci zile, in momentul de fata se considera ca rezistenta sa nu mai este atat de mare, dar oricum nu dispare in 24-48 de ore. Populatia trebuie sa fie instruita si educata sa inchida mastile in pungi care sa nu poata fi deschise", spune epidemiologul Doina Azoicai.Au existat, de asemenea, temeri privind proliferarea virusului in gropile de gunoi si riscul ca acesta sa ajunga in apa freatica, insa acestea nu sunt justificate.Potrivit doctorului Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals", virusul SARS-CoV-2 ar putea supravietui in deseurile de la groapa de gunoi sau in alte medii similare cu material in descompunere, insa, chiar daca ar ajunge in ape, freatice sau nu, nu se pot atinge concentratii suficient de mari incat sa prezinte vreun risc pentru populatie.Absenta unui risc epidemiologic semnificativ, cauzat de o gestionare proasta a deseurilor - atat din partea unor cetateni, cat si din partea statului - nu exclude, insa, un potential risc ecologic.Mastile alb-albastre, de unica folosinta, sunt alcatuite din microfibre de plastic si ar putea fi reciclate. Ele nu sunt biodegradabile.