Care este ziua în care locuitorii din Capitală pot arunca deşeurile voluminoase. Ce trebuie să ştie şi ce au de făcut

• să contactam primăria de sector cu minimum 24 de ore înainte;021-9654 - S.C. Supercom S.A.; 021-252.51.03 - Poliția Locală Sector 2 sau 021-9941 - Poliția Locală Sector 2

• să precizam adresa exactă;

• să depozitam deșeurile în fața casei sau a blocului până la ora 9 dimineața;

• și o echipa a Primăriei vă veni să facă colectarea.

• trebuie depozitate în saci rezistenți la acțiuni mecanice – saci de rafie.

• sunt excluse deșeuri precum polistiren, poliuretan, vată minerală şi bazaltică; Sacii care vor conține deșeurilor menționate anterior nu vor fi primiți de centre.

• unele companii acceptată cu titlu gratuit este de 1 mc/persoană/lună;

• sunt interzise atât depunerile acestor tipuri de deșeuri în pubelele sau în containerele destinate colectării deșeurilor municipale, cât și depunerile necontrolate pe domeniul public.

Totuși există câteva acțiuni care ne dau speranță că ar putea fi bine și la noi, in timp. Oamenii au devenit puțin mai responsabili, își reactualizează contractile cu diferitele companii de salubrizare iar Primăriile de Sector au început să pună la dispoziția locuitorilor Campanii dedicate în care pot fi ridicate deșeurile voluminoase, o problemă spinoasă pe vremuri, cu care fiecare dintre noi s-a confruntat în decursul vieții, cel puțin o singura dată.Unde duc canapeaua asta veche? Salteaua este prea uzata, unde o arunc?Dacă în urmă cu 2 ani plăteam destul de mult pentru a veni o companie privată să ne ridice deșeurile voluminoase (spre exemplu, un metru cub costa în jur de 150 – 200 lei) sau așteptam cu lunile că cererea de la Primăria de Sector să fie procesată și încă câteva săptămâni să și vină la poartă, începând de anul acesta unele primarii au anunțat că vor colecta gratuit deșeurile voluminoase, în ultimaa fiecărei luni.Înainte de a ne bucura prea tare este foarte important să înțelegem ce înseamnă, de fapt, deșeurile voluminoase?Acestea sunt deșeuri solide de mari dimensiuni, unde intră: mobilier, obiecte de uz-casnic și sanitar, saltele, haine, chiar și echipamente electrice și electronice etc., care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale, neasimilabile deșeurilor menajere.Începând cu luna august, Primăria Sectorului 2 a anunțat pe pagina de Facebook că vă colecta gratuit deșeurile voluminoase în fiecare sâmbătă.„Pentru a ne păstra sectorul curat și civilizat, facem apel la dumneavoastră să nu le depozitați pe spațiul public în altă zi a săptămânii. Colectăm obiecte de mobilier, haine, covoare, mochete, saltele, cauciucuri, obiecte voluminoase, echipamente electrice și electronice. Deșeuri care, datorită dimensiunii lor, nu pot fi preluate și transportate cu sistemele obișnuite de colectare.Cum trebuie să procedăm:Și Primăria Sectorului 5 a dispus ca în ultima zi de sâmbătă, angajații societății Salubrizare să colecteze gratuit deșeurile voluminoase (mobilier, obiecte sanitare, saltele etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare.Acest lucru se vă întâmpla conform unui program separat, în baza unei solicitări în prealabil, la adresele de e-mail reclamații@salubrizare5.ro sau dispecerat@salubrizare5.ro.Locuitorii din Sectorul 5 care au de aruncat astfel de deșeuri sunt rugați să le depoziteze la ghenele din spatele blocurilor (în cazul celor care locuiesc la bloc) sau în fața curților (în cazul celor care locuiesc la casă).Deșeurile din construcții și demolări sunt rezultate din lucrări de construcții și demolări, reparații și amenajări ale clădirilor, fie că sunt locuințe, fie spații cu altă destinație și au un tratament special si sunt contraccost (3 tone pot ajunge pana la 500 de lei)Deșeurile periculoase generate de gospodării sunt: vopselele, lacurile pentru lemn, diluanții, bateriile, medicamentele expirate sau care nu mai sunt folosite, detergenții; produsele de curățare și dezinfecție; produse cosmetice precum lacul de unghii, acetona, fixativul, vopselele pentru păr, uleiul alimentar folosit, produsele pentru îngrijirea grădinilor și a peluzelor (pesticide, erbicide), soluțiile și spray-urile pentru gândaci, otrava, scutecele de unică folosință, becurile și alte surse de iluminat, articole auto (combustibili, antigel, uleiuri, anvelope).La acestea se adaugă deșeurile generate la nivel industrial, unde cei mai importanți actori sunt spitalele, domeniul farmaceutic, industria alimentară, agricultura, industria chimică etc.Acest tip de deșeuri sunt tratate cu totul special, existând firme specializate, cu personal calificat pentru manipularea lor, și contra-cost. Cu toate acestea, la un anumit interval de timp, acest tip de deșeuri pot beneficia de Campanii de colectare, anunțate prin intermediul comunicărilor la primăriile locale, prin mass-media locale sau în social-media.