Sute de mii de tone de deșeuri ajung anual în Româna, marcate ca haine second hand. Ministerul Mediului atenționează publicul

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 22:29
700 citiri
Sute de mii de tone de deșeuri ajung anual în Româna, marcate ca haine second hand. Ministerul Mediului atenționează publicul
Haine dintr-un magazin second hand FOTO Pixabay

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția sâmbătă, 9 august, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deșeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard și că produsele considerate deșeuri în alte state sunt deșeuri și în România.

”Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deșeuri. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deșeurile care sunt deșeuri pentru alte state europene sunt deșeuri și în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state aduc deșeuri în România, dar le marchează ca produse second hand, apoi deșeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case, ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toți, o scurtare a vieții pentru noi toți”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, în timpul unei vizite în județul Hunedoara.

Ministrul Mediului a adăugat că se lucrează la regulamente pentru aceste produse second hand și deșeuri care intră în România.

”Avem legislație, avem soluții care pot fi puse în practică și tocmai de aceea lucrăm zilele acestea și sper ca până la finalul anului să trecem în Guvern, în Parlament, indiferent care va fi instrumentul legal, juridic, asumat în Guvern, un proiect, o inițiativă a Ministerului Mediului, împreună cu Ministerul Economiei, de a avea o trasabilitate foarte clară și regulamente și măsuri clare pe zona de produse second hand și deșeuri. Ce ne interesează pe noi este ca produsele care astăzi intră în România, cu eticheta produse second hand, să fie în mod real produse second hand. Nu vrem să ajungă în România produse care sunt, de fapt, deșeuri și care intră în România pe o grămadă de portițe legislative și apoi ne otravesc pe noi toți”, a precizat Diana Buzoianu.

Ce au scos echipele de intervenție din Lacul de la Bicaz! Trei excavatoare lucrează constant GALERIE FOTO
Ce au scos echipele de intervenție din Lacul de la Bicaz! Trei excavatoare lucrează constant GALERIE FOTO
Apele Române Siret anunță marți, 5 august, că acțiunile de ecologizare a lacului Izvorul Muntelui continuă. Echipele ABA Siret desfășoară o acțiune amplă, cu ajutorul echipamentelor...
Nicușor Dan, prima apariție publică după ce a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu. A fost surprins peste Prut, la un festival, alături de Maia Sandu FOTO VIDEO
Nicușor Dan, prima apariție publică după ce a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu. A fost surprins peste Prut, la un festival, alături de Maia Sandu FOTO VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la...
#mediu, #second hand, #deseuri , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Imaginea inconstientei: un sofer intoarce masina pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si loveste un alt autovehicul. Ce amenda a primit
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
AUR pentru Romania! Stefania Uta a scris istorie la Europene, dupa o cursa cu final neverosimil

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sute de mii de tone de deșeuri ajung anual în Româna, marcate ca haine second hand. Ministerul Mediului atenționează publicul
  2. Nicușor Dan, prima apariție publică după ce a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu. A fost surprins peste Prut, la un festival, alături de Maia Sandu FOTO VIDEO
  3. Se adâncește scandalul dintre PSD și USR. „Unii social-democrați sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii.”
  4. Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei FOTO
  5. Adrian Năstase se plânge că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu. "„Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul"
  6. Burduja dă sfaturi bucureștenilor pentru alegerea următorului primar: „E momentul de minți limpezi”. Fostul candidat PNL a obținut doar 7% la alegerile locale de anul trecut
  7. Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități
  8. Ambasadele sunt pline de oameni fără pregătire, detașați din primării și ministere. MAE se scuză și spune că nu a avut de ales. "Peste 40% din personalul tehnic este detaşat"
  9. Oana Țoiu, despre înființarea Bisericii Ortodoxe Române în Ucraina. Autoritățile de la Kiev au reiterat "nevoia de dialog cu B.O.R."
  10. Dominic Fritz crede că PSD nu pleacă de la guvernare, nici chiar din cauza tensiunilor cu USR legate de Iliescu: PSD tocmai a semnat un acord de coaliție foarte clar