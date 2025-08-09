Sute de mii de tone de deșeuri ajung anual în Româna, marcate ca haine second hand. Ministerul Mediului atenționează publicul

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția sâmbătă, 9 august, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deșeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard și că produsele considerate deșeuri în alte state sunt deșeuri și în România.

”Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deșeuri. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deșeurile care sunt deșeuri pentru alte state europene sunt deșeuri și în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state aduc deșeuri în România, dar le marchează ca produse second hand, apoi deșeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case, ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toți, o scurtare a vieții pentru noi toți”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, în timpul unei vizite în județul Hunedoara.

Ministrul Mediului a adăugat că se lucrează la regulamente pentru aceste produse second hand și deșeuri care intră în România.

”Avem legislație, avem soluții care pot fi puse în practică și tocmai de aceea lucrăm zilele acestea și sper ca până la finalul anului să trecem în Guvern, în Parlament, indiferent care va fi instrumentul legal, juridic, asumat în Guvern, un proiect, o inițiativă a Ministerului Mediului, împreună cu Ministerul Economiei, de a avea o trasabilitate foarte clară și regulamente și măsuri clare pe zona de produse second hand și deșeuri. Ce ne interesează pe noi este ca produsele care astăzi intră în România, cu eticheta produse second hand, să fie în mod real produse second hand. Nu vrem să ajungă în România produse care sunt, de fapt, deșeuri și care intră în România pe o grămadă de portițe legislative și apoi ne otravesc pe noi toți”, a precizat Diana Buzoianu.

