2019 a fost cel mai calduros an din istoria Europei de cand se fac masuratori meteo

Temperatura medie anuala din Europa a atins un nivel record in 2019.

La nivel global, insa, 2019 ocupa locul doi in topul celor mai caldurosi ani din istorie.

Studiul publicat cu ocazia Zilei Pamantului mai dezvaluie ca, in ultimii cinci ani, temperatura globala a fost, in medie, cu putin mai mult de 1 grad Celsius peste cea inregistrata la sfarsitul secolului XIX.

In Europa, in aceeasi perioada, vremea a fost cu aproape 2 grade Celsius mai calda, scrie BBC.

In multe locuri de pe Batranul Continent, vremea a fost cu 3 sau chiar 4 grade Celsius mai calda decat in mod normal.

Vremea calda de vara in toata Europa a fost urmata de un noiembrie extrem de ploios, cu precipitatii de aproape patru ori mai mari decat cantitatea normala din vestul si sudul Europei.

"Intr-adevar, Europa s-a incalzit semnificativ mai repede decat media globala", a declarat prof. Rowan Sutton, director de stiinta (clima) la Centrul National de Stiinta Atmosferica din Marea Britanie.

"Si avem doua motive pentru aceasta crestere de temperatura. In primul rand, pentru ca regiunile terestre se incalzesc mai repede decat oceanele. Apoi, in al doilea rand, reducerile de forme specifice de poluare a aerului au contribuit la incalzirea recenta din Europa, in special vara", a continuat acesta.

I.G.

