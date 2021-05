Anomalie meteo fara precedent: 35 de grade in Siberia in luna mai. "A fost mai cald la Cercul Arctic decat in oricare destinatie de vacanta populara". Care este explicatia

The weather pattern is perfect for singling out parts of Finland and Russia as hotspots.



The jet stream has a southerly track and locks cool air over much of the continent. The jet stream then lifts north around a blocking high pressure in Russia. pic.twitter.com/3bduBwPKOA - Scott Duncan (@ScottDuncanWX) May 19, 2021

Mercurul din termometre a urcat pana la 35 de grade intr-un oras din Siberia si atins frecvent 30 de grade Celsius pe suprafete intinse din zona Cercului Arctic.Potrivit statisticilor furnizate de expertul in meteorologie Scott Duncan, a fost cu 20-24 de grade Celsius mai cald decat in mod obisnuit in zonele mentionate.In mai multe regiuni din nord-vestul Rusiei au fost depasite recordurile de temperatura pentru aceasta perioada din luna mai.Pe de alta parte, in majoritatea Europei temperaturile n-au trecut de 27 de grade Celsius in ziua de 19 mai, incadrandu-se in sintagma "mult mai racoare decat in mod normal".Explicatia anomaliei meteo este furnizata tot de expertul Scott Duncan, intr- o serie de postari pe Twitter Europa este ocolita in ultima perioada de curentul de aer extrem de cald venit dinspre Africa si Oceanul Atlantic. Motivul este frontul de aer rece aflat deasupra continentului care determina o presiune foarte scazuta. Din aceasta cauza, curentul de aer fierbinte urca apoi spre Cercul Arctic prin estul Europei, acoperind suprafete intinse din Rusia, si indreptandu-se ulterior spre Finlanda.Scott Duncan subliniaza ca astfel de fenomene se intampla frecvent in ultimii ani. Temperaturi aproape la fel de mari s-au inregistrat in Siberia in luna mai 2014.Problema este ca temperaturile anormal de mari masurate la Cercul Arctic sunt tot mai dese, iar Duncan pune aceste anomalii pe seama incalzirii globale si a factorului uman.