Coralii, amenintati cu disparitia in insulele franceze din Oceanul Indian

"Incalzirea globala este una dintre principalele amenintari" la adresa coralilor, afirma Comitetul francez al Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (UICN). El subliniaza ca aceasta "are drept rezultat o crestere a temperaturii apei marii la suprafata, determinand albirea coralilor in sezonul cald" care poate conduce la "moartea acestora atunci cand fenomenul este intens si continua prea mult timp".O alta amenintare majora la adresa coralilor este deteriorarea calitatii apelor de coasta. Studiul citat de AFP atrage atentia in mod special asupra "efectelor cumulate ale cresterii urbanizarii litoralului, ale deversarilor de ape reziduale si ale poluarii agricole", alaturi de cele ale viiturilor cauzate de defrisari.In cele din urma, impactul diverselor boli ale coralilor si al cicloanelor se adauga la presiunile suferite de acestia, subliniaza UICN, care alcatuieste Lista Rosie a speciilor pe cale de disparitie din Franta.Anumite specii sunt extrem de sensibile la presiunile de origine umana, precum Stylophora pistillata, in prezent clasificata drept "in pericol critic" in La Reunion, subliniaza studiul."Disparitia coralilor va reprezenta o problema mult mai mare pentru sanatatea si vitalitatea oceanelor", a declarat Florian Kirchner, un responsabil din cadrul UICN."Coralii au un rol major in reinnoirea faunei in oceane", a amintit el, deoarece "servesc drept refugiu si adapost pentru un numar mare de specii de pesti". De asemenea, ei protejeaza coastele impotriva evenimentelor naturale violente, precum cicloanele.