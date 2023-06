Dezastrul Terrei: Canicula si seceta, explicate de NASA

Nu mai este de mult timp o surpriza faptul ca planeta se incalzeste tot mai mult. Specialistii NASA au confirmat faptul ca activitatea umana este de vina pentru schimbarile climatice de pe Terra.

Specialistul in climatologie James Hansen sustine ca valul de caldura insuportabila din ultimii ani a fost cauzat de incalzirea globala, transmite Fox News.

Temperatura globala, in crestere

In ultimii 30 de ani, media si recordul de temperatura au crescut simtitor. Hansen si colegii sai au publicat un articol pe aceasta tema in revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Astfel de fenomene extreme cu care s-au confruntat state ca America si Rusia arata ca, in lipsa incalzirii globale, ele nu s-ar fi produs.

Un alt studiu, facut in 2004, indica faptul ca interventia omului asupra planetei a dublat probabilitatea de a ne confrunta cu fenomene climatice extreme. Asemenea fenomene au devastat, practic, Europa de vest in anul 2003.

Temperatura ridicata existenta deasupra oceanelor contribuie si ea la declansarea acestor temperaturi foarte mari pe uscat. Astfel se intampla in Oceanul Indian si in partea tropicala a Oceanului Atlantic.

"Influenta umana impinge lucrurile intr-o directie in care avem extreme tot mai ridicate", spune coordonatorul studiului NASA. Specialistii care au publicat studiul stiintific sustin ca, in lipsa incalzirii globale, sansele ca seceta si canicula sa apara atat de des erau unele mici.

