Gerul din Europa anunta o glaciatiune sau este efect al incalzirii globale?

De mai bine de o saptamana, gerul a luat in stapanire Europa, iar o eventuala ameliorare este prognozata abia peste vreo alte zece zile. In aceste conditii se pune intrebarea daca aceste fenomene anunta o era glaciara sau sunt efectul incalzirii globale.

Conform specialistilor citati de The Independent, gerul din Europa este un efect al incalzirii globale.

Iata cateva din argumentele lor. Iarna a fost extrem de blanda in toata Europa pana in urma cu circa zece zile, cand curentii de aer din nord au patruns masiv pe continent.

O explicatie a acestor fenomene este pierderea dramatica de gheata care acopera marile Barents si Kara din nordul Rusiei, ceea ce a facut posibila miscarea curentilor de aer, antrenati prin diferentele de temperatura ale apei marii, catre sud si vest, in intreaga Europa.

Modelele complexe ale vanturilor care au facut posibil transferul maselor de aer foarte rece din nord au fost alimentate tocmai de topirea gheturilor. Aceasta face posibila dezvoltarea unor sisteme atmosferice cu presiune foarte ridicata care au cuprins toata Europa. Un anticicolon format in nord-vestul Rusiei a antrenat vanturile geroase care au maturat tot continentul.

Oamenii de stiinta spun ca frigul extrem din ultima perioada, urmare a unei perioade de iarna foarte uscate si blande, este consecinta primara a lipsei de gheata arctica, efect al incalzirii globala.

"Modelul actual se potriveste previziunilor meteo anterioare, realizate pe computere, pentru modul in care atmosfera reactioneaza si raspunde la pierderea de gheata de pe mare din cauza incalzirii globale", a spus profesorul Stefan Rahmstorf de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului asupra Mediului.

"Zonele fara gheata, care in mod normal in aceasta perioada trebuiau sa fie inghetate, au functionat ca un boiler cu apa calda si au facut aerul arctic, greu, sa se puna in miscare spre zonele mai calde, cu presiune atmosferica mai scazuta si sa-l inlocuiasca". Asa se explica faptul ca aerul rece care a cucerit toata Europa este unul cu presiune atmosferica foarte ridicata.

"Fronturile formate deasupra Marii Barents sunt cele care coordoneaza fluxurile de aer rece din Europa", a mai explicat expertul.

Patura de gheata care acopera Marile Barents si Kara, dar si stratul de gheata al Oceanului Inghetat au fost extrem de subtiri in aceasta iarna, potrivit institutului de meteorologie american, iar temperatura aerului deasupra celor doua mari si deasupra oceanului a fost mai mare decat media.

Mai mult, studiile oamenilor de stiinta de la Institutul Alfred Wegener pentru Cercetari Polare si Marine din Germania au confirmat legatura intre pierderea de gheata arctica si dezvoltarea de fronturi de inalta presiune atmosferica care influenteaza intreg continentul european.

Pierderea de gheata elibereaza caldura din ocean in aerul mai rece din atmosfera, ceea ce destabilizeaza atmosfera si modifica diferenta de presiune din aer, intre regiunile arctice si cele sudice, ceea ce duce la vanturi puternice.

Concluzia este ca iarna grea prin care trecem este efectul incalzirii globale, iar in urmatorii ani efectele vor fi din ce in ce mai severe.

