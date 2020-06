Importanta albinelor in ecosistem. Factori care le ameninta existenta

Ziare.

Albinele -inclusiv albinele care produc miere, albinele solitare si bondarii- sunt foarte importante, deoarece polenizeaza culturile alimentare, explica tehnostiri.ro Polenizarea este procesul prin care insectele muta polenul de la o planta la alta, fertilizand plantele, astfel incat sa faca posibila producerea fructelor, legumelor, semintelor si asa mai departe., cu precadere in ceea ce priveste culturile alimentare si aprovizionarea cu alimente, la nivel mondial.Exista peste 800 de specii de albine salbatice in Europa, dintre care sapte sunt declarate de Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) a fi pe cale de disparitie, grad crtitic. Alte 46 de specii sunt pe cale de disparitie, 24 sunt in stare vulnerabila si 101, pe cale sa fie amenintate cu disparitia.Desi este putin probabil ca toate speciile de albine sa dispara in viitorul apropiat, pierderea speciilor mentionate a fi amenintate ar avea un impact mare asupra polenizarii din intreaga lume, reducand speciile de plante, acelea pe care este bazata hrana noastra.Aceasta problema depaseste mult albinele. De fapt, albinele sunt responsabile doar de o treime din polenizarea culturilor si o proportie foarte mica din polenizarea plantelor salbatice. Exista o gama diversa de alte insecte, inclusiv fluturi, bondari si muste mici, care au contributia lor in acest proces -si se pare ca si aceste insecte sunt afectate de aceeasi problema.Un studiu recent sugereaza ca 40% dintre speciile de insecte din intreaga lume sunt in declin. Insectele se confrunta cu rate de extinctie de opt ori mai mari decat vertebratele.Aceste tendinte arata ca aproximativ o treime din toate speciile de insecte ar putea fi amenintate cu disparitia. Aceasta cifra creste cu peste 100.000 de specii in fiecare an. Cu toate acestea, datele numeroase privind speciile de insecte amenintate lipsesc, doar 8.000 de inregistrari au fost evaluate si validate de catre UICN.Iata o analiza a ceea ce cred oamenii de stiinta ca ar reprezenta cauzele principale ale scaderii diversitatii si abundentei insectelor.Pradatorii invazivi, parazitii si bacteriile cauzatoare de boli numite "agenti patogeni" au fost acuzati de prabusirea coloniilor de albine din toata lumea. Recent, raspandirea viespei gigant asiatica sau "Vespa mandarinia", in Europa, a provocat o mare problema.Aceasta specie se prinde de albine, iar o singura muscatura este capabila sa omoare un stup intreg.Desigur, in trecut, albinele au coexistat cu acesti patogeni.Oamenii de stiinta au observat de-a lungul timpului o-in ceea ce priveste expunerea la pesticide-Exista trei tipuri de pesticide chimice utilizate pe scara larga in Marea Britanie: insecticidele care vizeaza daunatorii insectelor, fungicidele care vizeaza agentii patogeni fungicizi ai culturilor si erbicidele care vizeaza buruienile.Insecticidele contin substante chimice care pot ucide polenizatorii, deci sunt clar o amenintare. Dar, se pare ca cea mai mare problema nu este legata de polenizatori.. Acesti ucigasi vizeaza o mare varietate de plante salbatice, cu care albinele trebuie sa se hraneasca.Schemele agricole ecologice recomanda plantarea de fasii de flori salbatice la marginea culturilor, pentru a oferi refugiu si surse sigure de hrana pentru polenizatori. Cu toate acestea, norii derivati de erbicid din campurile in crestere pot contamina aceste fasii de flori salbatice.Cercetarile de ultima ora sugereaza ca, fiind un erbicid sistemic cu spectru larg si distrugator de cultura (una dintre substantele active cele mai utilizate la producerea pesticidelor),Desi expunerea la erbicide si pesticide utilizate de fermieri este probabil sa fie una dintre principalele cauze ale declinului polenizatorilor, substantele chimice utilizate de autoritatile orasului si de gradinarii civili ar putea afecta, de asemenea, albinele si alte insecte. Asadar, de dragul albinelor, este mai bine sa evitati utilizarea acestora acolo unde este posibil.Incalzirea globala este considerata factorul major ce a condus la diminuarea speciilor de albine.. Pe masura ce habitatele lor se incalzesc, locurile in care pot trai devin tot mai greu de gasit. De exemplu, unele specii ar putea fi obligate sa traiasca la altitudini mai mari, acolo unde temperaturile sunt mai scazute, reducand spatiul in care trebuie sa locuiasca.Modul in care este cultivat terenul a fost asociat cu scaderi ale biodiversitatii si polenizarii. Agricultura distruge tipurile de spatii, pe care albinele le folosesc pentru a se cuibari, inlatura diversitatea hranei pe care albinele o folosesc pentru a se hrani si are chiar un impact mai larg asupra altor animale, cum ar fi pasarile salbatice, mamiferele si amfibienii. In timp ce nenumarate specii de insecte dispar in prezent, cele care raman le inlocuiesc pe cele din urma, asa ca este putin probabil ca, in curand, polenizarea culturilor sa inceteze.Speciile comune, cum ar fi bondarul de pamant, albina europeana de miere si mustele negre obisnuite, care pot supravietui intr-o gama uriasa de temperaturi si conditii, vor deveni principalele specii care polenizeaza sursele noastre alimentare, in timp ce speciile rare si specializate vor fi afectate numeric.Dar, pe masura ce speciile comune isi fac aparitia pentru a ocupa responsabilitatile si spatiul lasat de speciile pierdute, ecosistemele complexe devin dominate de acestea, iar intregul sistem devine mult mai susceptibil, chiar si la o singura schimbare brusca. Insectele stau la baza multor lanturi alimentare, declinul acestora va duce la o cascada complexa de impacturi asupra vertebratelor, amenintand stabilitatea ecologica.