Incalzirea globala afecteaza chiar si straturile cele mai adanci ale oceanelor

Oamenii de stiinta de la Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica a SUA (NOAA) au detectat o tendinta de incalzire in unele dintre cele mai adanci straturi din sudul Oceanului Atlantic.Analizand zece ani de inregistrari ale temperaturii in bazinul argentinian, din 2009 pana in 2019, cercetatorii au descoperit ca temperatura in toate cele patru site-uri a crescut intre 0,02 si 0,04 grade Celsius, in functie de adancime. Un dispozitiv aflat la aproape 5000 de metri adancime a surprins variatii importante de temperatura, noteaza Science Alert Zonele studiate se afla in oceanul adanc, ceea ce inseamna ca obtinerea datelor reprezinta o provocare, in special in cazul observatiilor pe termen lung. Cu toate acestea, estimarile recente bazate pe masuratori si modele climatice au prezis ca unele parti ale oceanului adanc devin mai calde, pe masura ce curentii oceanici transporta apa.S-a descoperit ca partea sudica a oceanului Atlantic, care este relativ bine aerisita, experimenteaza aceste schimbari chiar mai repede decat cea nordica. Datele din bazinul argentinian, situat in largul coastei Uruguayului, sugereaza ca situatia se schimba rapid in sud.Patru dispozitive au dezvaluit date, an de an, ora de ora, despre ceea ce se intampla pe fundul oceanului. La adancimi mai mici (1.360 si 3.535 de metri), temperaturile au fluctuat mult mai mult decat se asteptau oamenii de stiinta si, chiar daca aceste modificari au fost ceva mai mici la adancimi mai mari, modelul lor general se potriveste cu ceea ce se intampla la suprafata.