Incalzirea oceanelor, o amenintare si pentru vietuitoarele din zonele de mare adancime

Ziare.

com

O cercetare realizata de o echipa internationala de oameni de stiinta, publicata marti in jurnalul Nature Climate Change, a constatat ca velocitatea climatului se petrece de doua ori mai rapid in straturile superioare ale oceanelor din cauza suprafetei mai mari afectata de incalzire.Drept urmare, vietuitoarele care traiesc in apele de profunzime au un risc mai mic de a fi afectate imediat, scrie agentia DPA. "Cu toate acestea, pana la sfarsitul secolului, presupunand ca vom avea un viitor cu cantitati mari de emisii, nu va exista doar o incalzire mult mai mare a suprafetei, ci aceasta caldura va patrunde mai adanc", a explicat Isaac Brito-Morales, doctorand la Universitatea din Queensland, autorul principal al studiului."Velocitatea climatica" este definita drept viteza si directia probabile cu care o specie trebuie sa migreze pentru a trai in aceleasi conditii de clima pe masura ce oceanul se incalzeste.Potrivit lui Brito-Morales, velocitatea climatica difera in functie de adancime, "ceea ce reprezinta provocari uriase pentru modalitatile in care proiectam zonele protejate".In opinia profesorului Anthony Richardson, de la Universitatea din Queensland, "indiferent ceea ce facem acum", vietuitoarele acvatice din zonele de mare adancime se vor confrunta cu amenintari din ce in ce mai mari pana la sfarsitul secolului din cauza modului in care suprafata apei se incalzeste.Cercetatorii au calculat velocitatea climatului in patru zone oceanice de adancime din 1955 pana in 2005 si apoi au estimat cifrele pentru perioada 2050-2100 cu ajutorul a unsprezece modele climatice.Un exemplu al efectelor in flux ale incalzirii oferit de cercetatori este cel al tonului, care traieste la 200-1.000 de metri adancime, dar a carui alimentatie este bazata pe planctonul din apropiere de suprafata apei.