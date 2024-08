Molecula minune care poate salva Terra de la incalzirea globala (Video)

Intermediarii sau biradicali Criegee, prezisi inca din 1949 de chimistul german Rudolf Criegee, au fost izolati si masurati de catre un grup de cercetatori, folosind radiatia laser.

Acesti biradicali Criegee sunt resturi de molecule care se formeaza in atmosfera Pamantului, atunci cand stratul de ozon reactioneaza cu hidrocarburi gen alchene, si sunt capabili sa neutralizeze poluanti ca dioxidul de azot si dioxidul de sulf, substante responsabile de incalzirea globala, scrie Livescience.

Cercetatorii au folosit o noua metoda pentru a crea intermediari Criegee in laborator, descoperind faptul ca reactiile cu poluanti pot produce aerosoli, particule minuscule care reflecta radiatia solara inapoi in spatiul cosmic, mult mai rapid decat se estimase anterior, fapt care ar conduce la o racire a Terrei.

Avand in vedere ca aproximativ 90% din alchenele din atmosfera care produc acesti intermediari provin de la ecosistemele de pe Terra, rezultatele sugereaza ca schimbarile climatice sunt mult mai eficiente decat se stia pana in prezent.

Meritul apartine unui cercetator de la Universitatea Manchester, din Marea Bruitanie, Carl Percival, ajutat de colegii de la Universitatea Bristol si cei de la Laboratoarele Nationale Sandia, care a concluzionat faptul ca biradicalii Criegee accelereaza formarea in atmosfera a sulfatilor si nitratilor, ducand la formarea de aerosoli, deci a norilor.

Este, de fapt, un punct important de plecare in cautarea de solutii de racire a planetei, concluzia studiului fiind ca mentinerea zonelor verzi va conduce la stoparea incalzirii globale. Pentru producerea acestor biradicali nu este nevoie de lumina solara, fiind substante eliberate in atmosfera in mod natural de catre plante.

George Marston, de la Universitatea din Reading din Marea Britanie, considera ca este surprinzatoare viteza reactiei, considerand ca studiul acestor compusi ar avea implicatii profunde pentru intelegerea oxidarii atmosferice cu impact imediat asupra climei Pamantului.

