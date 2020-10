Omizi veninoase ciudate care arata ca niste "peruci umblatoare" au invadat un stat american

Omida lanoasa veninoasa este forma de larva a moliei Megalopyge Opercularis si firele sale de par sunt, de fapt, spini prin care elimina venin. Este printre cele mai veninoase omizi din Statele Unite.O femeie din New Kent County care a fost intepata de o astfel de omida descrie senzatia ca "un cutit fierbinte care mi-a trecut prin picior".Omizile lanoase au mai aparut in statul Virginia si in trecut, insa ele sunt mai intalnite in Florida si in centrul si vestul Texasului, potrivit oficialilor de la VDoF.Eric Day, manager la Laboratorul pentru Identificarea Insectelor, de la Virginia Tech, a declarat ca "anul acesta a fost o adevarata invazie de omizi lanoase".Potrivit Live Science , temperaturile ridicate de anul acesta, din Virginia si de peste tot din SUA, se pare ca au fost cauza acestei invazii."Odata cu schimbarile climatice, vedem ca unele insecte isi schimba populatia. Insa, este prea devreme sa ne pronuntam. Omizile, moliile si fluturii, toate au perioade ciclice, conteaza momentul si conditiile potrivite", a explicat Theresa Dellinger, cercetator la Laboratorul pentru Identificarea Insectelor.Jurnalistii de la CNN au relatat ca veninul omizii este destul de similar cu al albinelor si ca persoanele alergice la veninul albinelor vor avea reactii asemanatoare si la veninul omizilor lanoase.Virginia Tech a publicat un document cu instructiuni, in cazul in care o persoana este intepata de o omida veninoasa. Pasii cheie includ spalarea zonei, pentru a inlatura "firele de par" (tepii) si veninul, si aplicarea de gheata sau creme cu steroizi, pe locul intepaturii, pentru reducerea inflamatiei si durerii. De asemenea, persoanele care au fost intepate in zona ochilor sunt sfatuite sa mearga la medic cat de curand posibil.Deocamdata, planul autoritatilor este sa lase pradatorii naturali ai omizilor sa reduca populatia invadatorilor, insa statul este pregatit sa inceapa un program de eradicare in curand, daca omizile vor continua sa se raspandeasca.