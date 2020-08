Record de temperatura in Valea Mortii. Terra intra in "regimul de foc", intr-un ritm neanticipat nici in cele mai pesimiste modele de schimbare climatica

Terra a intrat mult mai repede in "regimul de foc", preconziat de cele mai rele scenarii

Daca aceasta valoare raportata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) se va dovedi corecta, va fi cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in august si in ultimul secol, in Parcul National Valea Mortii, si una dintre cele mai ridicate maxime inregistrate vreodata, oriunde in lume.Temperatura record a fost inregistrata duminica, 16 august 2020, la ora locala 15:41, pe fondul unui val excesiv de caldura, care a provocat intreruperi de energie electrica si incendii in sud-vestul american, potrivit Live Science Nu este prima data cand Valea Mortii (Death Valley) se confrunta cu temperaturi atat de ridicate. In 1 iulie 2013, in aceasta vale arida, situata in nordul desertului Mojave, s-au inregistrat 53,9 grade Celsius.Datele anterioare ale Organizatiei Meteorologice Mondiale au aratat ca cea mai ridicata temperatura diurna a fost inregistrata in acelasi loc in 10 iulie 1913, cand termometrele au indicat 56,7 grade Celius. Aceasta valoare este insa pusa la indoiala de unii experti.Si alte parti ale Californiei au fost lovite din plin de valul de caldura. In zona Woodland Hills, din Los Angeles, a fost doborat recordul de 42,2 grade Celsius, stabilit in 1977. In zona respectiva, duminica s-au inregistrat 44,4 grade Celsius.Toate aceste valori sunt inregistrate in contextul accelerarii incalzirii globale.Arctica se confrunta cu incendii de proportii, pentru al doilea an consecutiv, ceea ce ii ingrijoreaza pe oamenii de stiinta care afirma ca am intrat intr-un "regim de foc" global, care nu a fost anticipat nici in cele mai pesimiste modele de schimbare climatica pana in jurul anilor 2050.