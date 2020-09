Fenomenul bizar din Alaska. Somonul a devenit din ce in ce mai mic

Somonul este vital in Alaska, in egala masura pentru ecosistem si pentru oameni, fiind o parte esentiala pescuitului comercial si de subzistenta, dar si in transportarea nutrientilor din ocean in zonele din interiorul continentului, unde fertilizeaza ecosistemele din jurul raurilor in care isi depun icrele.Somonul de mici dimensiuni inseamna, asadar, hrana mai putina pentru persoanele care depind de el, un castig mai mic pentru pescarii comerciali si mai putine ingrasaminte pentru ecosistemele terestre.Ani de-a randul, oamenii din Alaska au observat ca somonul salbatic devenea tot mai mic, insa nu stiau de ce.Cercetatorii au analizat datele a 12,5 milioane de pesti, colectate pe parcursul a sase decenii (1957 - 2018) de catre Departamentul de Pescuit si Vanatoare din Alaska.Acest set de date a permis intelegerea motivelor modificarii marimii corpului pentru patru specii de somon din toate regiunile din Alaska, potrivit Phys Rezultatele au aratat ca scaderea dimensiunii corpului somonului de Alaska este cauzata, in primul rand, de faptul ca pestii rapitori revin in zonele de depunere a icrelor la varste mai tinere decat in trecut.In mod normal, somonul de Alaska poate petrece pana la sapte ani in mare, desi acest lucru variaza in functie de specie. In acest timp se hraneste si creste, ajungand la maturitate si migrand pe distante mari in Oceanul Pacific de Nord inainte de a reveni in apele dulci pentru a depune icre.Cercetatorii au identificat doi factori principali care au contribuit la scaderea dimensiunii la toate cele patru specii analizate. Este vorba despre schimbarile climatice si concurenta din ocean cu un numar tot mai mare de somon salbatic.Pescuitul comercial pare a fi influentat dimensiunea doar a anumitor populatii de somon.Un alt factor ar putea fi si cresterea numarului mamiferelor marine care vaneaza somonul.