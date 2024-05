Temperatura globala va creste cu patru grade pana in 2100 - raport

Planeta se va incalzi cu patru grade Celsius, pana in 2100, in cazul in care comunitatea mondiala nu va face nimic pentru a incetini efectele schimbarilor climatice.

Potrivit unui raport al unei organizatii internationale independente, "evolutiile emisiilor si estimarile efectelor acestora arata ca temperatura globala a Pamantului va creste cu patru grade, pana in 2100".

RIA Novosti reaminteste ca o comisie ONU ce studiaza efectele schimbarilor climatice a estimat ca temperatura globala nu ar trebui sa cresca cu mai mult de doua grade, in fiecare secol.

Raportul publicat miercuri, de catre Climate Analytics, arata ca "politicile actuale nu sunt suficiente pentru a incetini efectele schimbarilor climatice, nivelul emisiilor de carbon urmand sa creasca mai mult decat estimarile".

Marion Vieweg, reprezentantul Climate Analytics, a comentat raportul: "Guvernele par sa-si submineze propriile masuri propuse pentru protejarea mediului".

