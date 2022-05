Un aisberg gigant, de circa 6.000 de kilometri patrati, s-a desprins de Antarctica

Un aisberg gigant, unul dintre cei mari inregistrati pana in prezent, s-a desprins de continentul Antarctica.

Blocul imens de gheata care masoara circa 6.000 de kilometri patrati, a fost observat, miercuri, de un satelit american in timp ce se deplasa in regiunea calotei glaciare Larsen C. Pentru comparatie, suprafata insulei Cipru este de aproximativ 9.200 kilometri patrati, informeaza miercuri BBC.

Oamenii de stiinta, care au urmarit o perioada de peste un deceniu evolutia imensei crevase care a condus la desprinderea blocului de gheata, au anticipat acest eveniment. Fenomenul s-a accelerat incepand din 2014.

Saptamana trecuta, Agentia Spatiala Europeana (ESA), care supravegheaza evolutia acestui bloc de gheata, a anuntat ca acesta nu mai era legat de continentul Antarctica decat de o portiune de cinci kilometri.

Pe baza informatiilor furnizate de satelitul CryoSat, ESA a anuntat ca "aisbergul final va avea o grosime de circa 190 de metri si va contine circa 1.155 de kilometri cubi de gheata", dar si ca dimensiunea sub nivelul marii "ar putea atinge 201 metri".

Blocuri de gheata se detaseaza in permanenta de Antarctica, dar acesta este deosebit de mare si trebuie supravegheat pentru ca ar putea fi periculos pentru circulatia maritima, a subliniat ESA.

Aisbergul desprins nu va avea impact asupra nivelului oceanelor, intrucat pluteste deja pe apa.

Ads

Blocul face insa parte dintr-o bariera gigantica de gheata, numita "Larsen C", care retine ghetari capabili sa faca sa creasca nivelul oceanelor cu 10 cm daca vor ajunge in Oceanul Antarctic, potrivit cercetatorilor.

In cele din urma Larsen C ar putea avea aceeasi soarta ca Larsen B, o alta bariera de gheata care s-a dezintegrat in mod spectaculos in 2002, dupa un proces similar.

O a treia platforma glaciara, Larsen A, a disparut in 1995.

Formarea aisbergurilor este un proces natural, pe care incalzirea aerului si a oceanelor il accelereaza, au subliniat oamenii de stiinta.

We are waiting for the #Sentinel1 overpass later today to confirm the break. Stay tuned and #WatchThisSpace for more on #LarsenC. pic.twitter.com/YY8o2Xat9F - ESA EarthObservation (@ESA_EO) 12 iulie 2017

Ads