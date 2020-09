Nou record al crizei climatice - vara 2020, cea mai calda vara din istorie, in emisfera nordica

De asemenea, luna august a fost a doua cea mai calda luna august inregistrata vreodata pe planeta noastra, de cand se fac masuratori.In plus, potrivit statisticilor, anul 2020 urmeaza sa devina, pe de-a-ntregul, unul dintre cei mai calzi ani din istorie, potrivit NOAA.Oficialii Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) au avertizat ca multe tari nu sunt pregatite sa-si gestioneze obiectivele pentru combaterea crizei climatice, iar Statele Unite se pregatesc de alegerile prezidentiale care vor decide daca tara va contribui la aceste eforturi globale sau le va impiedica.Pe de alta parte, chiar daca Donald Trump castiga, din nou, alegerile prezidentiale si ignora criza climatica, statele, orasele si afacerile americane ar putea continua sa reduca din emisiile de gaze cu efect de sera, cu 37%, pana in 2030.Criza climatica se afla tot mai des in lumina reflectoarelor in cursa pentru presedintia SUA. Candidatul democratic Joe Biden l-a criticat pe actualul presedinte american, afirmand ca incendiile istorice de vegetatie din vestul tarii au legatura cu criza climatica cauzata de omenire."Daca vom avea inca patru ani de negare a crizei climatice din partea lui Trump, cate suburbii vor mai fi arse de incendiile de vegetatie, cate suburbii vor mai fi inundate si distruse de furtuni?", a spus Biden, in campanie.