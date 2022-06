Romanii spun "nu" categoric alimentelor modificate genetic - sondaj

Romanii nu doresc sa aiba pe masa alimente modificate genetic, potrivit unui sondaj realizat de Ziare.com.

Astfel, 78,55 la suta dintre cei care au participat la sondaj au raspuns "nu" la intrebarea "Sunteti de acord cu alimentele modificate genetic?".

Doar 16,87 la suta din respondeti au declarat ca ar fi de acord sa consume astfel de alimente, in timp ce 2,44 la suta cred ca plantele modificate genetic ar putea fi utilizate pentru hrana animalelor.

Un procent similar, de 2,14 la suta, au preferat sa nu bifeze nici una din alegerile de mai sus, spunand ca "nu stiu/nu raspund".

Sunteti de acord cu alimentele modificate genetic? - Sondaj Ziare.com

Sondajul a fost realizat in perioada 14 septembrie - 21 septembrie si la el au participat 2.708 cititori Ziare.com.

De altfel, nici specialistii nu ar putea da un raspuns clar la aceasta intrebare. In timp ce unii sustin ca alimentele modificate genetic ar putea ajuta la reducerea sau chiar eliminarea crizelor alimentare din intreaga lume, altii spun ca acestea au efecte negative majore asupra corpului uman.

Totusi, plantele modificate genetic sunt folosite, atat in Romania, cat si in restul Uniunii Europene, pentru a hrani animalele, potrivit lui Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicale din Industria Alimentara.

In Uniunea Europeana este autorizata cultivarea porumbului modificat genetic MON810, pe plan local fiind cultivate aproape 590 hectare, in 2011, in scadere fata de suprafata de 822 de hectare, cultivata anul trecut. Sase state din UE au interzis cultivarea acestui porumb, anume Franta, Austria, Germania, Ungaria, Polonia si Grecia.

In testele de laboratori, cobaii hraniti cu acest porumb modificat genetic au suferit schimbari la nivelul ficatului si rinichilor, in timp ce un alt tip de porumb, NK603, a provocat efecte negative asupra creierului si inimii cobailor.