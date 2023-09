150 de metri cubi de gunoaie, care cantaresc 50 de tone, au fost stranse de 1.200 de voluntari din Padurea Faget

Circa 150 de metri cubi de gunoaie, care cantaresc 50 de tone, au fost stranse, sambata, de 1.200 de voluntari, din Padurea Faget, o zona limitrofa municipiului Cluj-Napoca, unde oamenii ies la iarba verde, intr-o actiune organizata de Asociatia CERT Transilvania.

"Dupa ziua de azi, pot sa va spun ca ar cam trebui sa ne fie rusine, in sensul ca e foarte, foarte multa mizerie. Sa ne fie rusine noua, oamenilor, de ceea ce suntem in stare sa lasam in urma. Am adunat aproximativ 150 de metri cubi de gunoaie, in greutate de circa 50 de tone. Am mai facut astfel de actiuni, dar sper sa nu mai fie nevoie; totul depinde de spiritul civic si de bunul simt al oamenilor. Speram ca, daca oamenii vad ca e curat in padure, o sa se gandeasca de doua-trei ori inainte de a mai arunca", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele CERT Transilvania, Dan Jecan.

Potrivit acestuia, la actiune au participat 1.200 de voluntari, care au curatat de resturi menajere 2.500 de hectare de padure.

Actiunea de ecologizare organizata de Asociatia CERT-Transilvania a fost sprijinita de Salvamont Cluj, Primaria Cluj-Napoca si Romsilva Cluj.

CERT Transilvania este un detasament de interventie in caz de dezastre, grup constituit pe baza de voluntariat.