Codul silvic se schimba din cauza celor care fura lemn cu caruta

1 milion de tone de biomasa fara avize

In expunerea de motive pentru modificarea Codului Silvic, Gavrilescu vorbeste despre persoane fizice care fura padurile cu "mijloace de transport rudimentare"."Un prim motiv in sprijinul acestei modificari legislative este respectarea principiului referitor la egalitatea de tratament juridic pentru toate persoanele care savarsesc fapte de aceeasi natura, avand in vedere ca, potrivit actualelor reglementari din Codul Silvic , nu reprezinta infractiune furtul de material lemnos a caruit valoarea nu este de cel putin 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior", spune Gratiela Gavrilescu in expunerea de motive.Aceasta spune ca, modificarea legislativa devine absolut necesara in contextul national actual, caracterizat de o crestere alarmanta a defrisarilor ilegale si a furtului de masa lemnoasa din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national."Astfel, una dintre principalele cauze pentru care nu se pot stopa furturile si defrisarile ilegale este permisivitatea actualelor reglementari, respectiv existenta unui prag valoric pentru a incadra furtul ca infractiune. Din cauza faptului ca marea majoritate a furtului de arbori este infaptuita de persoane fizice, cu mijloace rudimentare de transport, in rare situatii valoarea masei lemnoase depaseste pragul impus de actuala legislatie", mai spune initiatorul proiectului legislativ.Potrivit parlamentarilor, doar 5% dintre furturi sunt cercetate, restul fiind "solutionate" cu o amenda."Aflandu-ne in prezenta unor fapte ce reprezinta contraventii silvice, nu se realizeaza cercetarea penala de catre organele abilitate, cu consecinta ca doar aproximativ 5% dintre aceste furturi sunt solutionate, iar faptuitorii nu sunt trasi la raspundere. Pe de alta parte, la nivel national, astfel de furturi de arbori sunt foarte numeroase si des infaptuite, rezultatul concret fiind un volum semnificativ de material lemnos sustras din vegetatia forestiera", se mai arata in expunerea de motive.Actualul ministru al Mediului, Costel Alexe , vorbeste despre hotii care fura cu camionul sau tirul, acestora, odata prinsi, fiindu-le confiscate si masinile."Noul Cod Silvic promoveaza o legislatie de temut pentru cei care sfideaza legile padurii. Aceasta reprezinta un set complet de masuri pentru combatarea taierilor ilegale".Ministrul a facut referiri la amendamentele pe care Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor le sustine si pe care mizeaza pentru descurajarea fenomenului taierilor ilegale din padurile tarii. Unul dintre acestea prevede ca transportul materialelor lemnoase cu un volum de peste 0,1 mc, neinsotite de avize de transport, constituie infractiune."Orice furt de arbori va fi incadrat ca infractiune si sanctionat ca atare, indiferent de valoarea prejudiciului produs. Toata lumea trebuie sa inteleaga ca cine taie ilegal poate ajunge inclusiv dupa gratii, conform acestei modificari a Codului Silvic. Este o schimbare foarte mare a legislatiei daca stam sa ne gandim ca, pana mai ieri, infractiune era doar fapta care presupunea un prejudiciu mai mare de 5 ori decat pretul mediu al unui metru cub de lemn pe picior. Nu cred ca este corect! Furtul este furt, indiferent de volum!", a declaratCostel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.Alte amendamente cu sustinerea Ministerului Mediului se refera la confiscarea vehiculelor utilizate pentru comiterea de infractiuni silvice si la interzicerea taierilor la ras in rezervatiile naturale."Cei care fura lemne vor ramane definitiv si fara masinile, camioanele sau tirurile pe care le folosesc pentru a comite ilegalitati. Cat priveste taierile la ras, legislatia actuala le interzice in prezent doar in parcurile nationale si naturale. Insa, noi avem in tara si peste 700 de rezervatii naturale cu o suprafata de aproape 300.000 de ha in care, astazi, taierile la ras sunt permise. Daca noul Cod Silvic va fi aprobat in forma sustinuta de minister, taierile la ras vor fi interzise pe circa 1 milion de ha, suprafata insumata a parcurilor nationale si naturale si a rezervatiilor naturale", a mai precizeat Costel Alexe.De asemenea, alte amendamente care completeaza setul de masuri impotriva fenomenului taierilor ilegale se refera la introducerea obligativitatii avizului de transport si pentru rumegus, biomasa, coaja arborilor si orice rest de lemn. Totodata, o alta modificare se refera la schimbarea modului de comercializare a masei lemnoase."Daca aceste amendamente vor trece, vom sti unde ajunge orice bustean si cherestea, dar si orice rest de lemn, rezultat din procesul tehnologic. Din evaluarile noastre, circa 1 milion de tone (de biomasa) circula anual fara avize de transport. Apoi, schimbam din temelii modul in care se comercializeaza lemnul in Romania: din lemn pe picior, in lemn fasonat. Cand lemnul este vandut pe picior nu se cunoaste volumul exact de lemn recoltat. Totul se bazeaza pe estimari. Comercializarea ca lemn fasonat, asa cum se intampla in majoritatea statelor europene, opreste orice abuz al estimarilor in defavoarea padurii. Am propus ca aceasta masura sa se realizeze etapizat: pana la 1 ianuarie 2023 - 50% din masa lemnoasa va fi comercializata ca lemn fasonat pentru ca, in 2025, toata masa lemnoasa sa fie comercializata in acest fel", a spus Alexe.